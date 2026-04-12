El Real Madrid le cierra la puerta al Barcelona por este joven talento

Suscríbete a nuestros canales

La irrupción de Víctor Muñoz en la élite del fútbol español no ha pasado desapercibida para nadie. Desde su salida de la cantera del Real Madrid, el joven atacante ha experimentado una evolución meteórica que lo ha colocado en el radar de los grandes de Europa, incluido, de forma sorprendente, el FC Barcelona.

Con un registro de seis goles y cinco asistencias en lo que va de temporada, Muñoz se ha consolidado como una de las revelaciones del campeonato, demostrando una madurez y un olfato goleador que han disparado su cotización.

"Muro" blanco ante el interés culé

A pesar del firme interés del conjunto azulgrana por hacerse con los servicios del juvenil, el Real Madrid mantiene el control total sobre el destino de su antigua perla.

El club blanco, fiel a su política de protección de talento salido de "La Fábrica", blindó el futuro del jugador para evitar, precisamente, que termine reforzando a sus rivales directos.

El futuro de Víctor Muñoz durante las próximas tres temporadas depende de una decisión conjunta con la entidad madridista. Según las condiciones de su salida, el Madrid tiene la última palabra sobre cualquier movimiento que involucre al delantero, cerrando, por ahora, cualquier posibilidad de verlo vestir la camiseta del Barça.

Osasuna y las cláusulas de salida

Actualmente, el jugador brilla en las filas del Osasuna, donde su impacto ha sido inmediato. Sin embargo, su situación contractual es una de las más particulares del mercado.

Para cualquier equipo externo, el precio de salida es de 40 millones de euros. Sin embargo, el club merengue puede recuperar al delantero de forma unilateral por cifras muy inferiores.

De acuerdo al acuerdo entre ambos clubes, la "Casa Blanca" puede recuperar a su canterano por: 8 millones de euros este primer verano; 9 millones de euros el segundo verano; y 10 millones de euros el tercer verano.

En caso de que decida no ejecutar la recompra ante una oferta externa, mantiene el derecho de igualar cualquier propuesta para quedarse con el jugador.