Real Madrid: Florentino Pérez contundente con el madridismo

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Florentino Pérez es el presidente más importante a nivel de fútbol. Su unión con el Real Madrid es solo una de las grandes cosas que hizo en el club. En la entrega de insignias a los socios más antiguos envió un contundente mensaje dirigido a: jugadores, cuerpo técnico y afición.

Pérez entiende que el club está pasando por un momento complicado. La eliminación en Copa del Rey, a 9 puntos del liderato de LaLiga y con la necesidad de remontar en Champions League para mantenerse con vida. En esa línea, el presidente blanco recordó que es el Real Madrid.

Florentino al madridismo: "Aquí no se rinde nadie. Sabéis bien que vamos a seguir trabajando para seguir sumando títulos al mayor palmarés que existe. Pero sin olvidar la autoexigencia, pido que valoremos las cosas en su justa medida y seamos conscientes de la dificultad de conseguir cada título".

Real Madrid entrega insignias a los socios más antiguos

Real Madrid es uno de los clubes con más socios en el mundo. Esto lo ayudó a lo largo de los años a mantenerse fuerte y unido con respecto al resto de equipos que forman parte de un estado o de una empresa. En ese contexto, el club entregó insignias a sus socios más antiguos.

Las insignias de oro van dedicada a las personas que han sido socios durante 50 años; mientras que las de oro y brillantes van para las personas que forman parte de la sociedad durante 60 años. Se entregaron 730 insignias: 440 de oro y 290 de oro y brillantes.

La nota curiosa del día: los que recibieron la insignia por 60 años de sociedad, vieron a Pirri en la alineación del club. Hoy es el Presidente de Honor del equipo blanco. Dichos socios han visto la mejor época y la peor época del club por igual, son los aficionados más fieles del equipo.

¿Cuál es el próximo juego del Real Madrid?

El próximo enfrentamiento del Real Madrid será en los cuartos de Final de la UEFA Champions League. El rival será el Bayern Múnich en el juego de vuelta de una de las eliminatorias más importantes de la competición europea. El equipo blanco cayó 1-2 en casa y tendrá que remontar.