Toni Kroos confía en la remontada del Real Madrid: "El Bayern no mantiene su nivel"

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El Real Madrid tiene el objetivo de remontar en el Allianz Arena. Tras el 2-1 sufrido en el Santiago Bernabéu en la ida de los cuartos de final, los blancos viajan a Alemania con la obligación de ganar para seguir vivos en la Champions League.

Sobre este escenario, Toni Kroos analizó lo sucedido y dio las claves de por qué el Madrid sigue con opciones reales de pasar.

A pesar de la derrota, el ex mediocampista alemán destacó un cambio de actitud en el Bayern Múnich que resultó vital para que la eliminatoria no quedara sentenciada en Madrid.

No supieron "matar" el partido

Para la leyenda merengue, lo más extraño no fue el buen juego de los bávaros, sino cómo bajaron la intensidad cuando tenían al Madrid contra las cuerdas tras ponerse 0-2 arriba.

"La ventaja de 0-2 debía servir para cerrar el partido mentalmente y eliminar cualquier duda sobre el resultado, pero lo que me sorprendió fue que el Bayern empezó a replegarse y a defender con menos intensidad", explicó.

Asimismo, confesó que esperaba un desenlace mucho más duro: "Pensé que mantendrían el control mediante la posesión o añadiría un tercer, cuarto y quizás incluso un quinto gol, pero ocurrió todo lo contrario”.

El punto débil del Bayern en las vueltas

Toni Kroos, que conoce a la perfección ambos clubes, señaló que el aspecto psicológico juega un papel fundamental cuando estos dos equipos se ven las caras en partidos de vuelta.

"En los últimos años, el Bayern ha ofrecido buenas actuaciones contra el Real Madrid, pero en los partidos de vuelta a menudo no logra mantener su nivel o asegurar la clasificación, viéndose afectado por pequeños detalles", afirmó.

De este modo, el Real Madrid confía en que la falta de contundencia mental del Bayern vuelva a aparecer en Alemania para lograr otra remontada histórica.