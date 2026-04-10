Futbolista de la selección de Brasil anuncia que se convertirá en padre

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El joven delantero brasileño, Endrick, una de las mayores promesas del futbol mundial e integrante de la selección de Brasil, sorprendió a sus seguidores al anunciar que se convertirá en padre por primera vez a sus 19 años.

El atacante, actualmente vinculado al Real Madrid y cedido en el fútbol europeo, mostró un emotivo video donde aparece junto a su esposa, la influencer y modelo brasileña Gabriely Miranda, celebrando la llegada de su primer hijo.

El tierno anuncio del futbolista brasilero

La pareja decidió compartir el momento de forma muy personal. En la publicación, Gabriely Miranda expresó: “Nuestra familia ahora es de cinco”, haciendo referencia al bebé en camino y a sus mascotas.

El gesto fue recibido con miles de mensajes de felicitación por parte de aficionados, compañeros de profesión y figuras del deporte, quienes destacaron la madurez del futbolista en esta nueva etapa de su vida.

Endrick y Gabriely: una historia que sigue creciendo

La relación entre Endrick y Gabriely Miranda ha estado en el foco mediático desde hace años. La pareja se casó en septiembre de 2024, cuando ambos eran muy jóvenes, consolidando así una relación que ha evolucionado rápidamente.

En diversas entrevistas, el delantero ya había expresado su deseo de formar una familia desde temprano, algo que hoy se convierte en realidad con la llegada de su primer hijo.

Mientras continúa su desarrollo como una de las grandes promesas del fútbol mundial, esta nueva etapa personal añade un componente emocional importante a su carrera.

A sus 19 años, Endrick no solo enfrenta la presión de consolidarse en la élite del fútbol europeo, sino también la responsabilidad de convertirse en padre.