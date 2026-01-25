¿Silencia a los analistas? Endrick marca un hat-trick con el Lyon

Suscríbete a nuestros canales

El delantero brasileño Endrick debutó este domingo 25 de enero en la Ligue One (primera división del fútbol francés) y guío el triunfo de su nuevo equipo, el Olympique de Lyon por marcador de 5-2 en campo del Metz FC. El futbolista brasileño, que fue cedido por el Real Madrid al menos has el final de la temporada, fue la figura absoluta del encuentro con un hat-trick.

Una exhibición de Endrick en Francia

El despliegue de Endrick comenzó en el minuto diez de la primer tiempo, cuando abrió el marcador con un toque sutil por encima del guardameta Jonathan Fischer tras recibir un pase de Corentin Tolisso. Sobre el final de los primeros 45 minutos, el brasileño volvió a ver portería tras una potente carrera desde la banda derecho y definió con claridad para ampliar la goleada 4-1 provisional.

La actuación del atacante culminó en el tramo final del partido, cuando provocó y transformó un penalti para sellar el 2-5 definitivo y su primer "hat-trick" en territorio francés. Cabe destacar que el VAR invalidó otro tanto del brasileño en la primera mitad por fuera de juego, lo que pudo haber ampliado aún más su registro.

Los números del brasileño de arranque son una locura

En solo tres partidos con el Lyon, Endrick ha marcado más de la mitad de los goles (7) que consiguió en temporada y media con el Real Madrid. El brasileño promedia más de un gol por encuentro desde su llegada a Francia.

Con este triunfo, el Lyon se asienta en la cuarta posición de la tabla de posiciones de la Ligue One, que otorga la última plaza que da acceso a la próxima edición de la UEFA Champions League.