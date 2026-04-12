¡Enorme refuerzo! El Real Madrid quiere de vuelta a esta leyenda merengue

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El Real Madrid podría estar gestando uno de los regresos más esperados por el madridismo, aunque en esta ocasión las botas de fútbol quedarían guardadas en el armario.

Según informa el Diario AS, la entidad blanca estudia seriamente la incorporación de Toni Kroos a su organigrama administrativo o en un puesto de alta jerarquía deportiva.

Si bien es cierto que en esta etapa inicial no se ha trasladado una propuesta oficial al alemán, la posibilidad se debate con entusiasmo en las oficinas de Valdebebas.

El prestigio de una figura indiscutible

La directiva merengue considera que el perfil del exmediocampista encaja perfectamente con las necesidades institucionales del club. Kroos goza de un respeto unánime que une a la afición, los jugadores y la cúpula directiva, lo que le otorga una autoridad natural para influir en el día a día del equipo.

Su visión estratégica, que tanto brilló sobre el césped, es vista ahora como un activo valioso para la toma de decisiones en la gestión deportiva. Además, el vínculo del alemán con la ciudad y el club permanece intacto, ya que sigue muy vinculado a la dinámica de la capital y a sus propios proyectos formativos.

Movimiento estratégico

Este análisis interno coincide con un periodo de turbulencia en el rendimiento del equipo, lo que ha empujado a la directiva a plantearse modificaciones profundas en su estructura.

La intención es que una figura de la talla de Toni Kroos aporte la estabilidad y el criterio necesarios para navegar este proceso de transición.

Su presencia en las oficinas no solo serviría para reforzar la identidad del club, sino también para ejercer un liderazgo intelectual que ayude a profesionalizar aún más el área de gestión, asegurando que la filosofía ganadora del Real Madrid se mantenga vigente desde los despachos hasta el terreno de juego.