Lamine Yamal 'retó' a Simeone para la vuelta en Champions League: "Espero me haga ese favor"

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona ya aterrizó en la ciudad capital de España para encarar su misión en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League, que no es otra a la de buscar la remontada ante el Atlético de Madrid y hay un jugador que cree completamente en ella: Lamine Yamal.

Sí, la joven estrella de 18 años de edad fue una de las voces en la rueda de prensa previa al gran duelo europeo y sus dichos apuntaron en una sola dirección: la remontada es posible.

"Remontar no sería un milagro", afirmó y agregó: “Prometemos que, si quedamos eliminados, será luchando hasta el final. No dejaremos ni un minuto sin apretar, sin correr. Lo dejaremos todo por este escudo. Serán noventa minutos o más. No está acabado, estoy seguro. Es muy posible la remontada y por eso estamos aquí”.

El extremo se mostró con mucha confianza para este duelo, que puede marcar la continuidad de los suyos en esta edición de la Liga de Campeones. Incluso, tanto fue así, que se atrevió a lanzar un reto directo al entrenador de los colchoneros, Diego Pablo Simeone.

¿Qué dijo Lamine Yamal a Diego Simeone?

El delantero es consciente que hoy por hoy es uno de los mejores futbolistas cuando decide encarar mano a mano a un defensor. Esa faceta del juego le conviene y los rivales lo saben, al punto que es acostumbrado ver marcas escalonadas a su figura. Ahora bien, para este encuentro le pidió al 'Cholo' que lo enfrente de otra forma.

“Sí que me encuentro muy bien, con muchas ganas del partido, sí que estoy motivado. Creo que puedo marcar la diferencia. A ver si el Cholo me hace un favor y me pone uno contra uno con algún jugador”, dijo.

A su vez, también habló de las exigencias que ya posee a tan corta edad: “He tenido la suerte de que desde pequeño he cogido más responsabilidad de la que debía. Estoy un poco acostumbrado. No pienso en si otros lo han pasado, no es un problema para mí, sino una virtud. Lo disfruto todo con mis compañeros. La confianza que me dan es oro para mí, eso lo es todo”

Y agregó: “Siempre he dicho que al principio de temporada se cuestionó mucho mi nivel, la pubalgia, y quería que llegase este momento, cuando salen los jugadores de verdad. Tengo muchas ganas de que llegue mañana”.

Con todo esto en el contexto y las palabras de Lamine Yamal, la mesa está servida para lo que pinta a ser un partidazo en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League, en la que Atlético llega con ventaja de 0-2.