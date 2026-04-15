Thierry Henry explota tras la eliminación del Barcelona: "Hay que mirarse al espejo"

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La eliminación del Barcelona en los cuartos de final de la UEFA Champions League ante el Atlético de Madrid sigue dejando secuelas.

Más allá de las quejas arbitrales que marcaron el post-partido, Thierry Henry, exfigura culé y actual analista, ha puesto el foco en la raíz táctica y estructural de la fragilidad defensiva del equipo de Hansi Flick.

Para el francés, el diagnóstico es claro y no admite paños calientes. El Barcelona actual no tiene la materia prima necesaria en la retaguardia para competir en la élite continental.

Urgencia de élite en la zaga

Thierry Henry fue tajante al señalar que el club debe acudir al mercado de pases de forma agresiva si quiere volver a la relevancia internacional.

"Este Barça necesita desesperadamente defensores de primer nivel. Lo siento pero este equipo necesita urgentemente defensores centrales de élite la próxima temporada", aseguró para CBS Sports Golazo.

Uno de los puntos más críticos de su análisis fue la disposición táctica del Barcelona. Jugar con una defensa adelantada sin tener los perfiles adecuados para retroceder en velocidad ante delanteros como los del Atlético, es, según Henry, una receta para el desastre recurrente.

"Si nada cambia, vamos a seguir viendo los mismos resultados durante otros 10 años. Si no tienes las piernas o la vigilancia necesarias para cubrir ese espacio, te expones a una verdadera pesadilla", confesó.

Patrón que se repite

Las palabras de Thierry Henry resuenan con fuerza en un entorno barcelonista que ha visto cómo, año tras año, las transiciones rápidas de los rivales desmantelan el sistema defensivo culé.

Con la mira puesta en la planificación de la temporada 2026-2027, la directiva azulgrana recibe un mensaje contundente de una voz autorizada; sin una defensa de jerarquía mundial, las noches de pesadilla en Europa seguirán siendo la norma.