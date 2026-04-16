Sudamericano Sub-17: La Vinotinto cae con Uruguay y se limitan sus opciones de ir al Mundial

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La jornada de este jueves 16 de abril terminó en lamentaciones para la Vinotinto en el Sudamericano sub-17, tras no poder aprovechar una oportunidad de oro para meterse en el mundial de la categoría.

Los criollos cayeron ante su similar de Uruguay con un contundente marcador de 3-0 en el certamen disputado en suelo paraguayo, en un compromiso en que la oncena nacional no pudo en ningún momento sentirse con opciones de triunfar.

Los uruguayos abrieron el marcador en el primer tiempo por intermedio de Juan Gancheff al minuto 34' y ese resultado sería con el que se marcharon al descanso.

La Vinotinto en un segundo tiempo sin jerarquía

El compromiso se mantuvo por la mínima gran parte del segundo tramo, sin que los vinotintos pudieran dar el golpe sobre la mesa que generara la igualdad parcial.

De esa forma fue transcurriendo el segundo tiempo, hasta que al 71' los 'charrúas' dieron el segundo mazazo a la oncena dirigida por el estratega Jhonny Ferreira con el gol de Nicolás Scotti, del que no pudo reponerse el cuadro nacional para lo que restó de partido.

De hecho, tanto fue así que solo dos minutos más tarde llegó el tanto que bajó las persianas del encuentro y supuso el trago amargo para los criollos. El autor de esa diana fue Thiago Brizuela.

Venezuela aún tiene una oportunidad

Este compromiso representó una oportunidad directa para que la selección venezolana se quedara con uno de los cupos a la Copa del Mundo de la categoría, ya con las confirmaciones previas de Argentina, Brasil, Colombia y Ecuador que se encuentran en la instancia semifinal del Sudamericano.

Pese a lo anterior, la Vinotinto aún tiene una última oportunidad de quedarse con un boleto al próximo mundial, que tendrá que pelear contra el perdedor del partido entre Bolivia y Chile.