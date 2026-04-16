Sudamericano Sub-17: Venezuela no puede ante Uruguay aunque le queda una oportunidad para clasificar al Mundial

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Venezuela luego de tener una fase de grupos con altibajos, tiene ante Uruguay una oportunidad clara para avanzar al Mundial Sub-17. Cabe destacar que los ganadores del primer partido clasificarán al Mundial, mientras que los perdedores jugarán entre ellos por el último cupo al magno evento de la FIFA.

Primer tiempo

Minuto 1. Ángel Mota de Venezuela Sub-17, intentó un pase en profundidad pero Santiago Sanchez estaba en posición de fuera de juego.

Minuto 11. Andy Saavedra (Venezuela Sub-17) remata con la izquierda desde fuera del área y el balón se pierde por el lado derecho de la portería.

Minuto 14. Remate de Nicolás Scotti (Uruguay Sub-17) con la derecha desde el centro del área pero el portero Vinotinto desvía al córner.

Minuto 17. Andy Saavedra (Venezuela Sub-17) pega un remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Jesús Barrios.

Minuto 21. Ángel López (Venezuela Sub-17) remata con la derecha desde fuera del área, pero el baló se va fuera.

Minuto 25. El juego está detenido debido a una lesión Nicolás Scotti (Uruguay Sub-17).

Minuto 26. Se reanuda el partido, y Andy Saavedra (Venezuela Sub-17) recibió una falta en la zona defensiva.

Minuto 32. Portero de Venezuela desvía remate de Alan Soares de Lima (Uruguay Sub-17) quien remató de cabeza desde el centro del área.

Minuto 34. GOL de Juan Gancheff (Uruguay Sub-17) quien remata con la derecha desde dentro del área al palo izquierdo. URU 1-0 VEN.

Minuto 37. Andy Saavedra (Venezuela Sub-17) hizo un remate rasante desde fuera del área hacia el palo derecho pero fue detenido por el portero uruguayo.

Minuto 40. Facundo Rodríguez (Uruguay Sub-17) remate con la derecha desde fuera del área pero se va desviado el disparo.

Minuto 44. Andrew Rasquín (Venezuela Sub-17) recibió una falta en la zona defensiva, la Vinotinto despeja el balón.

Minuto 45. Agregan dos minutos más

Minuto 45+2. Román Lozada (Venezuela Sub-17) fue amonestado, primero del partido, por jugada peligrosa contra Bruno Bueno .

Fin del primer tiempo.

Segundo tiempo

Venezuela realiza dos cambios: Diego Lopez sustituyendo a Andrew Rasquín; Piero García sustituyendo a Jesús Barrios.

Uruguay realiza un cambio: Thiago Mora sustituyendo a Juan Gancheff.

Minuto 47. Thiago Mora (Uruguay Sub-17) pega un remata con la derechaque se va desviado.

Minuto 51. Thiago Mora (Uruguay Sub-17) recibe una falta en la zona defensiva.

Minuto 54. Gabriel da Silva (Uruguay Sub-17) recibe una tarjeta amarilla por juego peligroso contra José Gamboa (Venezuela Sub-17).

Minuto 59. Thiago Brizuela (Uruguay Sub-17) pega un repate desde la derecha del borde del área que se estrella en el larguero.

Minuto 63. Disparo fallado por Bruno Bueno (Uruguay Sub-17) quien remató de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda.

Minuto 65. Piero García (Venezuela Sub-17) remata con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto.

Minuto 66. Cambio en Venezuela Sub-17, entra al campo Junior Araujo sustituyendo a Román Lozada.

Minuto 69. Thiago Brizuela (Uruguay Sub-17) casi marca el segundo para los celestes, quien concretó un contraataque con un remate al poste.

Minuto 71. GOL - Nicolás Scotti (Uruguay Sub-17) remata con la derecha desde el centro del área a la escuadra derecha. Asistencia de Dante Rodella. URU 2-0 VEN.

Minuto 73. GOL - Thiago Brizuela (Uruguay Sub-17) remate con la derecha desde el centro del área al centro de la portería tras un contraataque. URU 3-0 VEN

Minuto 78. Santiago Sanchez (Venezuela Sub-17) recibe una falta en campo contrario. Dahel Guedes (Uruguay Sub-17) recibe tarjeta amarilla por juego peligroso.

Minuto 81. Cambio en Venezuela Sub-17, entra al campo Luis Flores sustituyendo a José Gamboa.

Minuto 84. Diego Lopez (Venezuela Sub-17) recibe una falta en la zona defensiva. Falta de Bruno Bueno (Uruguay Sub-17).

Minuto 88. Junior Araujo (Venezuela Sub-17) falla un remate que va rozando larguero, luego de una corrida por la banda izquierda.

Minuto 90. El cuarto árbitro añade 4 minutos de tiempo añadido.

Final del partido Uruguay 3-0 Venezuela