¡Paga más de $28.00! La dupla venezolana que sorprende en la temporada de primavera de Keeneland

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El hipódromo de Keeneland abrió sus puertas este jueves 16 de abril con una programación de nueve carreras, sin eventos selectivos, pero con mucha calidad entre los mismos purasangres y profesionales, que se dieron cita en el circuito de la ciudad de Lexington.

La segunda prueba de la jornada fue un evento reservado para ejemplares de dos años. La carrera de Maiden Special Weight de $90,000 en recorrido de 4 1/2 furlongs (900 metros), donde el jockey Santiago González y el entrenador Michel Douaihy, ambos venezolanos, se tomaron la primera foto en el presente “Spring Meet”con el potro Blessed Flyer.

Sorpresivo éxito de venezolanos en Keeneland

Blessed Flyer, ejemplar propiedad del BNG Blessed Stable, estuvo en los puestos intermedios durante el primer cuarto de milla. Sin embargo, el puntero Sing for Mo Money, lamentablemente se lesionó después de ingresar en el tramo final y esta circunstancia fue un factor fundamental para que Blessed Flyer saliera airoso.

En una cerrada llegada, Blessed Flyer con el zuliano Santiago González, rebasó a Super Saiyajin en plena meta para someterlo por cabeza e imponerse en tiempo de 53.71 en los 900 metros, en prueba accidentada, pues el ejemplar Trim Castle tuvo también serios problemas mientras iba en los lugares intermedios.

El ganador, hijo de Dialed In en Introspection por Overanalyze, fue criado por C.W.Swann & Wetherbee Holdings LTD en Kentucky. Para los efectos de las apuestas, causa gran sorpresa, pues el primer favorito Paper Run montado por Irad Ortiz Jr., figura en la penúltima posición.

Los dividendos finales fueron de $28.94, $11.54 y $9.36. González y Douaihy anotan a su primer ganador en esta temporada de primavera, que finalizará el próximo viernes 24 de abril. Para Santiago González fue su foto 861 de por vida en Norteamérica.