Conozca lo mejor de la jornada de este miércoles en el inicio de la tercera semana en Keeneland

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Uno de los meetings más cortos pero intensos de Estados Unidos continua este miércoles con una nueva semana de programación de carreras y hablamos del Meet de Keeneland donde la tarde de este día se presenta una agenda de ocho carreras a partir de las 1:00 de la tarde de Estados Unidos y Venezuela.

Estados Unidos: Lo mejor de las carreras de este miércoles en Keeneland

Uno de los ejemplares a seguir en la programación de esta tarde será en la segunda competencia donde debutarán ejemplares de dos años en recorrido de 900 metros en un Maiden Special Weigth de $90.000 donde debutará la presentada de Wesley Ward, Joker’s Chic con la monta Walter Rodríguez. Debemos recordar que el trainer Ward va líder en presentación de potros dosañeros en el mencionado meeting.

En la cuarta carrera del programa, donde se disputará un Maiden Special Weigth de $110.000 para purasasangres maduros no ganadores, hay uno que llama la atención y es Rose Ruler, pensionado de Danny Sheehy y será montado por John Ennys. Este cuatroañero buscará su primera victoria luego de dos presentaciones en el año es un producto del semental triplecoronado American Pharoah en Meadow Rose por Ghostzapper que llama la atención por sus trabajos previos y su pedigrí.

Dos pruebas después veremos una nueva actuación de la dupla doble coronada del 2025, William Mott- Junior Alvarado en otro Maiden Special Weight de $110.000 para ejemplares de tres y más años, donde el jockey venezolano montará a Jubilee Parade, el cual parte con un favoritismo que no se puede ignorar.

Mientras que en la séptima carrera de este miércoles, y primera de dos Allowance, este de $120.000, el boricua John Velázquez montará a Fact del trainer William Walden como un ejemplar a no dejar por fuera en los Picks de este miércoles.