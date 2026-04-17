Juan Pablo Paoloni recibe reconocimiento en los máximos premios del hipismo argentino por sus triunfos en Venezuela

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Este jueves 16 de abril en horas de la noche, el turf de Argentina vive momentos de emoción con la celebración de las Distinciones Carlos Pellegrini, los premios más importantes de las carreras de caballos en ese país.

Dicho galardón, que reúne a los profesionales más destacados y reconoce la labor de los purasangre de carreras, tuvo varios momentos especiales y uno de ellos está relacionado con Venezuela, al reconocer la participación del jockey Juan Pablo Paoloni, durante su primera travesía a nuestro país en 2025.

Reconocimiento a Juan Pablo Paoloni en Distinciones Carlos Pellegrini

Paoloni, que llegó a nuestro país con el apoyo del propietario Cristian Viola y gracias a la invitación dispensada por el Superintendente Nacional de Actividades Hípicas, Antonio Álvarez, debutó en el Hipódromo Internacional La Rinconada el 26 de octubre de 2025, donde impuso al caballo Astuto del Stud “Los Audaces” en la mejor carrera del hipismo venezolano, el Gran Premio Clásico Simón Bolívar (G1), prueba que repartió la bolsa más alta de Sudamérica con US$500.000 en premios.

Esa misma tarde y antes de lograr la épica hazaña, Paoloni impuso a Princesa Fina, también defensora el Stud “Los Audaces”, que dominó a sus rivales en un evento reservado para yeguas de tres y 4 años, nativas e importadas, ganadoras de dos carreras.

Paoloni, recibe este jueves de parte de la Comisión de Carreras del Hipódromo San Isidro, una “Mención Especial” por esos triunfos en La Rinconada, lo cual pone en alto su trayectoria profesional al ser reconocido como talento argentino que brilla en el exterior.

Con 27 años de edad, Juan Pablo Paoloni puso a vibrar a su localidad natal de San Génaro, situada en la Provincia de Santa Fe, Argentina, cuando vieron que cruzó la meta en el primer puesto en par de oportunidades, en aquella tarde del último domingo de octubre.

No conforme con ello, Paoloni regresó a Venezuela y en la primera reunión de carreras que se celebró bajo las luces artificiales este año, logró ganar tres competencias, mientras que el día domingo impuso a un purasangre para quedar de líder provisional en la estadística de jinetes caraqueña, con cuatro triunfos en la primera semana de actividad.

De igual manera, en las Distinciones Carlos Pellegrini, premios que se entregan desde 1980, fue reconocida la trayectoria de otro jinete que ha competido en Venezuela como es Gustavo Calvente, que pisó suelo patrio por primera vez en 2024. Aunque no logró ganar en 2025, Calvente vio la meta por primera vez este año sobre Tuscan Gold (USA), en una prueba de corte común donde el hijo de Medaglia d’Oro hacía su primera actuación en La Rinconada. En el caso de Calvente, recibió una “Mención Especial” por su destacada participación internacional el año pasado, al triunfar en Uruguay y Perú.