El importado Preposition y Juan Pablo Paoloni: Los nombres del primer éxito 2026 en La Rinconada

El Hipódromo La Rinconada encendió sus luminarias este viernes 16 de enero para dar paso a la primera cartelera nocturna de la presente temporada. La expectativa del público alcanzó su punto máximo en el instante exacto en que el sonido del timbre anunció la partida de la prueba inicial, un evento que marcó el ritmo de una jornada compuesta por un total de ocho competencias de alto nivel.

El cronograma oficial fijó el salto inicial a las 6:30 p.m., sobre un trayecto de 1.300 metros. Esta competencia despertó un interés particular entre los aficionados y especialistas, pues se trató de un llamado especial destinado a ejemplares de cuatro años, tanto nacionales como importados, que aún buscan su primer triunfo en el óvalo de Coche.

Además del prestigio deportivo, el incentivo económico fue un factor determinante, ya que la carrera contó con una bolsa adicional especial a repartir de 27.040 dólares en premios.

Una exhibición de superioridad: Preposition deslumbró en La Rinconada

Pese a que el ejemplar enfrentó un ligero contratiempo en el momento del brinco inicial, la pericia de su jinete, Juan Pablo Paoloni permitió que el caballo aprovechara con rapidez los espacios por la baranda interna.

En una maniobra decidida, Preposition buscó la vanguardia para presionar a los punteros y establecer el ritmo de la competencia. El nieto de Tapit dictó cátedra de solvencia al agenciar parciales sumamente cómodos: registró un crono de 25 segundos exactos para los primeros 400 metros y detuvo el reloj en 48.4 para la media milla.

Al ingresar en la recta definitiva, la carrera se transformó en un monólogo. El pupilo de Humberto Correia se desprendió del lote con una facilidad asombrosa y galopó con absoluta soberanía hacia la sentencia. El crono global de 78.3 para la distancia reflejó la contundencia de su triunfo, el cual selló con una impresionante ventaja de 21 cuerpos y medio sobre sus más cercanos perseguidores.

El cuadro de honor de la competencia quedó definido de la siguiente manera:

Segundo lugar: Forever Seeker (8)

Forever Seeker (8) Tercer lugar: Congruente (1)

Congruente (1) Cuarto lugar: Lumiere (6)

Lumiere (6) Quinto lugar: Inalcanzable (5)

En lo que respecta a los dividendos, el ejemplar devolvió un pago de Bs. 59,60 a ganador y Bs. 55,00 por concepto de placé.

Caballo: Campaña Fututo La Rinconada

Si bien la temporada apenas comienza y es prematuro trazar proyecciones definitivas, la demostración de este viernes sugiere que el importado posee facultades superiores para el lote. Con esta actuación, el descendiente de Tapit rompe el celofán en la arena de Coche y actualiza su campaña profesional, la cual ostenta ahora un triunfo tras ocho salidas a la pista