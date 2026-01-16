Hipismo

Carreras hípicas nocturnas en La Rinconada: Cuándo y dónde verlas en vivo

El calendario hípico en Caracas arranca hoy viernes 16 de enero con las carreras hípicas desde La Rinconada

Por

Meridiano
Viernes, 16 de enero de 2026 a las 02:15 pm
Carreras hípicas nocturnas en La Rinconada: Cuándo y dónde verlas en vivo
Foto: Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

Por Andrea Matos Viveiros

Tras 40 años sin celebrarse, el óvalo de La Rinconada tendrá nuevamente carreras nocturnas de manera quincenal. Meridiano Televisión será partícipe de este evento con la transmisión de Club Hípico a partir de las 6:00 p.m.

NOTAS RELACIONADAS

La fanaticada hípica volverá a tener dos reuniones en una semana los viernes nocturnos y como ya es de tradición, la jornada dominical.

Participantes de lujo

Las estadounidenses Gran D’ Oro (J. Aranguren) y Castana Power (O. Medina) se estrenarán esta noche en el Hipódromo La Rinconada.

El programa nocturno estará conformado por 8 carreras. El 5 y 6 nacional dará inicio en la tercera prueba de la programación.

Dónde ver las carreras hípicas nocturnas

Sintoniza hoy viernes 16 de enero, a partir de las 6:00 p.m., la señal abierta de Meridiano Televisión o vía streaming en meridiano.net/meridianotv. También tendrás la opción en HD a través de Simpleplus, Inter Go, Netuno Go y Aba TV Go.

Gaceta Hípica, Sin Freno y Desbocado

Recuerda que tus revistas hípicas favoritas ya están a la venta. En ellas podrás encontrar los mejores datos para las carreras nacionales incluyendo las carreras hípicas de hoy viernes 16 e enero. ¡Suerte y Gaceta Hípica!

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Kyle Tucker MLB Estados Unidos Hipismo Caballos
Viernes 16 de Enero de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo