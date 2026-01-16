¡Exclusiva en La Rinconada! La yegua importada que se vio muy bien en su ajuste y amenaza con tumbar a la línea del 5y6 dominical

Suscríbete a nuestros canales

La Rinconada abre sus puertas este domingo 18 de enero para celebrar la segunda reunión del 2026. La cartelera, compuesta por 10 competencias, tendrá como platos fuertes los clásicos: Andrés Bello (GII) y Francisco de Miranda (GII), destinados para los mejores potros y potras de tres años.

El tradicional juego del 5y6 Nacional iniciará en la quinta carrera del programa, para el lote de yeguas de seis años (ganadoras de 3 y 4 carreras), en el que originalmente participarían 14 ejemplares. Sin embargo, tras los retiros de Chipis Time y Essencial White, la nómina definitiva quedó reducida a 12 aspirantes, para el recorrido de 1.200 metros y con una premiación especial adicional de $30.420.

Like a Star: Válidas 5y6 R02 La Rinconada Datos Hípicos

Uno de las inscritas que se presenta con mucha oportunidad para la prueba es la importada Like a Star (CHI) (número 4), entrenada por Juan Carlos García Mosquera y en esta ocasión será montada por el destacado jinete profesional Francisco Quevedo.

La alazana chilena, hija de Constitution en Luz Día reaparece luego de un corto paro de 35 días sin correr, pues viene de llegar quinta en el primer Clásico Balsamino Moreira (GI), el 14 de diciembre de 2025 a 6 cuerpos de la ganadora Fleet Street (USA).

Además, se perfila como la segunda favorita para Gaceta Hípica por lo que la yunta Quevedo-García Mosquera es una de las más destacadas en el patio caraqueño.

Ajuste: La Rinconada

De acuerdo con la hoja de los ajustes de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromo (INH) de este miércoles 14 de enero, la chilena Like a Star ajustó 17,1 31,4 45,1 (600MTS), en silla 58,4 2P 71,2 4P 87,4/ Contenida y sin hacerle nada.

Principal favorita de la carrera