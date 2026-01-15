¡No le busques cuatro patas al gato! Esta yegua ajustó extraordinaria para su tercera victoria en fila el domingo en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La cartelera oficial para este domingo 18 de enero en La Rinconada consta de 10 pruebas, con el atractivo principal de las dos primeras selectivas de la temporada. Dicha programación da continuidad al primer meeting del año en el óvalo de Coche.

Gana la lógica: Primera Carrera La Rinconada

Hasta el momento son un total de 07 yeguas nacionales e importadas de 4 y 5 años, ganadoras de 3 y 4 carreras (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela) se encuentran inscritas para la primera carrera de la tarde dominical que tiene hora de partida, 1:30 de la tarde.

Uno de competidora es Princesa Fina (número 1 en la gualdrapa), un producto de King Seraf en Queen Love por Great Hunter, retorna después de 35 días a la pista caraqueña. Para esta ocasión será conducido por el látigo profesional de talla internacional Juan Pablo Paoloni y entrena Humberto Correia Jr., en defensa de los colores del Stud “Bou Stable”.

Nacida y criada en el Haras La Orlyana, esta yegua atraviesa un momento excepcional tras ganar de forma contundente una selectiva a finales de año. Si sumamos su éxito del 26 de octubre en la distancia de 1.400 metros con la monta de Paoloni, queda claro que su condición es óptima para buscar este domingo el ansiado 'Hat-Trick' en el coso capitalino.

(Juan Pablo Paoloni 1.400 metros)

(Jhonathan Aray 1.800 metros)

Un ajuste cómodo para decidir: Datos La Rinconada 1.400 metros

La conducida por Juan Pablo Paoloni el miércoles 14 de enero tuvo un ajuste de: 13 24,3 36,2 (600 metros) (EP) 49,3 2P 64,1/ 2da vuelta, contenida y extraordinaria con traqueador de Alejandro Astudillo. Así fue observado en la hoja de ejercicios de ajuste de parte de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

Las otras favoritas de la prueba