¿Buscas el ganador de la tercera válida? Este es el ajuste de lujo que pone a temblar la R01 nocturna

Ya está todo listo para que este viernes 16 de enero arranque la primera reunión del año 2026 en el hipódromo La Rinconada, la cual presenta una jornada nocturna con ocho competencias sin la inclusión de pruebas selectivas.

Un total de 11 caballos nacionales e importados de cinco y más años se encuentran inscritos para participar en la quinta carrera, tercera válida para el juego del 5y6 Nacional, en distancia de 1.100 metros mientras que la hora de partida será a las 8:10 de la noche.

Entre los competidores destaca el tordillo de cinco años Gerseb (10). El ejemplar, nacido en el Haras Urama, estrena la preparación de Germán Rojas para los colores del Stud Karnavic y contará con la conducción de Félix Velásquez.

El purasangre lucirá el Bozal Blanco (+BB) y prescindirá de las Orejas Taponadas (-OT). Tras un descanso de 89 días, reaparece en La Rinconada luego de su actuación el 19 de octubre de 2025, fecha en la que finalizó noveno a 26 cuerpos de Online y pese a que no registra victorias en 10 salidas, su nuevo entorno lo perfila como la posible sorpresa para el 5y6 nocturno.

El día martes 13 de enero, el conducido por Velásquez ajustó: 26,1 39,4 55,2 (800MTS) (ES) salió al tiro, veloz y contenido al final, en esta ocasión con el propio jinete Félix Velásquez, informado por la hoja de ajustes de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromo (INH).

