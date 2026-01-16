El secreto de la R02: Descubre los ejemplares con más "fuerza" y la jugada larga para multiplicar en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La reunión número 02, está pautada para este domingo 18 de enero con un total de 10 competencias que incluyen la disputa de dos pruebas selectivas grado dos, el clarín sonará partir de la 1:30 de la tarde, en el recinto del hipódromo La Rinconada.

La Rinconada carreras en vivo: Ejemplares con Fuerza Dividendos

Nikitis (Usa): La yegua importada, viene de perder una carrera increíble el pasado año con la monta del jinete aprendiz Samuel Yanez, para esta ocasión pasa a las manos de Robert Capriles y de presentarse una fuerte pelea en los metros iniciales tengan cuidado porque ella será la que más corra en la recta final.

Etna’s Napper (Usa): Desde su llegada al óvalo de La Rinconada, esta yegua mantiene una regularidad impecable. Para este compromiso, partirá por el carril interno en un trayecto de 1.200 metros. Además, cuenta con el valioso descargo de tres kilogramos que le otorga el aprendiz Oliver Medina, un jinete con el potencial necesario para destacar durante este 2026 en el hipismo nacional.

Vida: Este ejemplar de la cuadra de Luis Peraza destaca por su efectividad, con un registro de ocho triunfos en apenas 20 presentaciones. Su actuación previa debe quedar en el olvido, pues una mala partida comprometió su desempeño desde el inicio. El optimismo en su establo es total y lo consideran la carta principal para alzarse con la victoria este domingo.

Jugada larga 5y6 nacional: La Rinconada

Este reporte resulta clave para los aficionados que buscan dividendos en las jugadas exóticas. Entre las opciones más atractivas destaca la yegua Rompeparadigmas, participante de la cuarta válida para el juego de las mayorías. Con la conducción del aprendiz Derrick Dellan, el plan es claro: si el joven látigo cumple las instrucciones del entrenador, la yegua presentará una férrea pelea y tendrá argumentos sólidos para cruzar la meta en el primer lugar