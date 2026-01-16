Hipismo

Atención: Estén muy pendientes porque hay un potro que se perfila como el robo de toda Venezuela para el Clásico Inauguración Francisco de Miranda (GII)

Hace su reaparición a la pista caraqueño luego de 35 días sin correr y curiosamente competirá con el que ganó en su última salida

Por

Jesús R. Cárdenas J.
Viernes, 16 de enero de 2026 a las 12:32 pm
Foto: José Antonio Aray.
El hipódromo La Rinconada abre sus puertas para presentar la reunión número 2, este domingo 18 de enero, la cual tendrá una agenda de 10 carreras con las primeras dos selectivas del calendario: Andrés Bello (GII) y Francisco de Miranda (GII).

Con la participación de 10 caballos nacionales e importados de tres años conforman la nómina de la edición 77 del Clásico Inauguración Francisco de Miranda (GII), que será a la altura de la quinta válida para el juego del 5y6 Nacional pautada para las 4:50 de la tarde en el óvalo caraqueño.

Robo de toda Venezuela: Potro 5y6 La Rinconada Datos hípicos

En este lote participa el castaño Niño del Cielo (número 2), un hijo del semental Grand Adventure en Princess Valerie por Henny Hugues.

El jockey profesional Hemirxon Medina es el asignado para montar al potro venezolano, mientras que Ismael Martínez es el encargado del entrenamiento para los colores del Stud San Manuelito.

En su última actuación, que fue en la edición 20 del Clásico Cañonero (GI), disputada el 14 de diciembre de 2025, el entonces dosañero debutante Niño del Cielo tuvo muchos tropiezos en el recorrido, pero su jinete Robert Capriles lo mantuvo muy bien en su cabalgata y logró pasar al resto de los competidores.

Al giro de la última curva Capriles logró llevar a Niño del Cielo por la parte interna, por lo que se fajó en un buen duelo con Star White en los metros finales, pero no lo pudo alcanzar y se tuvo que conformar con el segundo lugar a tan solo 1 cuerpo.

De esta manera, y es importante que, para esta prueba selectiva de Grado II del día domingo 18 de enero, Niño del Cielo buscará lograr su primera victoria de la presente temporada en la arena de Coche.

