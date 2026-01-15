Enero arranca con fuerza: El dato que todos comentan en La Rinconada para ganar el 5y6 dominical

Suscríbete a nuestros canales

Con las tribunas listas para recibir a la marea hípica, La Rinconada presenta una jornada imperdible este domingo 18 de enero. La reunión 02 de 2026 se perfila como un reto estratégico con 10 llamados a pista, encabezados por la doble tanda clásica: el Andrés Bello y el Francisco de Miranda, ambos de Grado II.

La presencia de estos grandes premios, sumada a los acumulados del 5y6, garantiza una tarde de emociones fuertes y dividendos que pondrán a prueba el análisis de los expertos.

La Rinconada: Dato más corrido 5y6 Ejemplar Datos hípicos

La séptima carrera, tercera válida para el juego del 5y6 Nacional, es para caballos nacionales e importados de seis y más años, ganadores de cinco y más carreras (a excepción de carrera de reclamo en Venezuela), en distancia de 1.200 metros y en principio la nómina era de 12 participantes, pero con el retiro de Akas Team ahora quedó en 11 corredores.

Una de los inscritos es el alazán Baco (número 10), con el jinete José Alejandro Rivero en el sillín y presentada por Fernando Parilli Tota para el Stud Z.M.

Este ejemplar reaparece luego de un corto paro de 35 días, además de perfilarse como el tercer favorito para Gaceta Hípica.

Viene de llegar quinto a 7 1/2 cuerpos del importado Ekati King (USA) en el primer Clásico Sr. Kelvin Álvarez (GI) disputado el pasado domingo 14 de diciembre de 2025 en el óvalo caraqueño.

Ajuste previo: 5y6 La Rinconada

El pupilo de Parilli Tota ajustó el miércoles 14 de enero 16,1 30,1 44,1 (600MTS), en pelo recta de enfrente, cómodo y muy bien, publicado por la hoja de ajustes de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).