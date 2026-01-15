No busques más porque el video ganador de enero corre este domingo en el 5y6 de La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El espectáculo de los purasangres no se detiene en Venezuela. La expectativa crece ante la segunda jornada de carreras en La Rinconada, una cita que ofrece diez pruebas emocionantes.

El programa resalta por sus dos eventos selectivos, uno de ellos ubicado en el bloque del 5y6 nacional. Esta combinación de calidad y competitividad asegura un domingo de excelentes pagos para la afición.

La Rinconada: Un Análisis Detallado Apunta a un Gran "Video" Sorpresa

En medio de una jornada que se perfila muy pareja, el equipo de Meridiano Web ha realizado un exhaustivo análisis, para identificar un ejemplar que cuenta con todos los elementos para ser considerado un auténtico "video" o "línea" para los apostadores. Nos referimos a un purasangre que se dará de la partida en la séptima carrera, que corresponde a la tercera válida del 5y6.

Dicha carrera es una prueba especial para ejemplares nacionales e importados de seis y más años, ganadores de cinco y más carreras. Es allí donde aparece inscrito con el número siete en la gualdrapa el ejemplar Shakman.

Este hijo de Champlain por Queen Alice en Slaytheodds se presenta con un hándicap de 53 kilos gracias al descargo que le presta en esta ocasión el aprendiz Deyker Acosta.

En su anterior con tropiezos llegó cerca: Shakman R02

La clave está en el video de su última carrera del 14 de diciembre. Tras un inicio desfavorable donde quedó antepenúltimo, su jinete buscó el centro de la pista para avanzar. En los metros decisivos, el tráfico le impidió un mejor desempeño y lo obligó a cambiar su línea de carrera.

A pesar de estos inconvenientes y de cruzarse con Gran Pepe en el tramo final, el ejemplar finalizó quinto a escasos cuatro cuerpos de Colossus, lo que ratifica su excelente condición actual.

Ejercicio: Domingo R02 La Rinconada

Hasta el momento el pupilo que entrena Gabriel Márquez, buscará la primera victoria de la presente temporada y la número ocho de su campaña, su ejercicio más reciente del día 15 de enero, galopó dos vueltas en pelo con el mismo Deyker Acosta. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.