Imbatibles en el papel: Los ejemplares de Gabriel Márquez que lucen para ganar este fin de semana en La Rinconada

La trayectoria de Gabriel Márquez es sinónimo de efectividad. Luego de un año de resultados brillantes, especialmente en el tramo final de la temporada pasada, el estratega reafirma que la clave del éxito reside en la dedicación diaria.

Victoria segura: Entrenador Compromiso Reunión 01

En medio del ajetreo de los ajustes matutinos, el líder de cuadra atendió a nuestro equipo para desglosar sus compromisos de este fin de semana. Márquez fue enfático al señalar que sus ejemplares llegan en plenitud de forma, listos para ser protagonistas en la doble cartelera inaugural de este 2026.

“Buenos días paras toda la afición hípica deseándole de antemano un año de bendiciones y prosperidad y victorias”

El primer compromiso se presenta el día viernes a la altura de la segunda carrera con el ejemplar Alkalino.

- Este ejemplar estrenará el implemento gríngolas para este compromiso. Ha trabajado muy bien con ellas, incluyendo ejercicios específicos en el aparato de partidas donde se vio bastante cómodo. Se encuentra plenamente recuperado, con el favor de Dios, esperamos que esté decidiendo la competencia.

Luego en la segunda válida del 5y6 nacional tiene dos que ensillar que son: Grand D’Oro y Abusiva.

-La primera es una importada con la monta de Aranguren que este viernes se estrena por primera vez en La Rinconada, lo hace bien y esta bien por cancha. Además tiene varios ejercicios que Dios quiera le permitan decidir la carrera.

Abusiva con la monta de Aray, anda muy bien por cancha y considero que puede hacerlo bien al punto de estar en el tope del marcador. Pero lo importante es que las dos corran bien y lleguen bien.

El último compromiso del día viernes es en la cuarta válida con el ejemplar Chateau Lafite.

- Para esta oportunidad, el ejemplar regresa a su lote habitual tras medirse en dos competencias selectivas. Su jinete, Jonathan Aray, lo conoce a la perfección y, dada la excelente condición que ha mostrado en sus ejercicios matutinos, considero que será un rival sumamente difícil de batir.

Reunión 02: La Rinconada Datos Hípicos Entrevista Entrenador

Para el domingo sus compromisos son en el 5y6 nacional, arranca con el importado Rozagante en la segunda válida.

-Este ejemplar esta favorecido por el descargo de cuatro kilos por parte del jinete Yaniel Caguado, viene de arribar en el segundo lugar a pesar de correr seguido. Y para esta ocasión considero que debe estar en el tope del marcador para la gloria de Dios.

El guerrero de la cuadra, Shakman es parte de la nómina de la tercera válida del domingo.

- El ejemplar atraviesa un momento excepcional en sus desplazamientos por la pista. Considero que la distancia de 1.200 metros se ajusta perfectamente a sus medios actuales; se nota bastante aligerado en sus ejercicios y, con el favor de Dios, estará decidiendo la carrera.

Por último, en el Clásico Inauguración “Francisco de Miranda” (GII) presenta a lo ejemplares Bunker y Banderas.

- Bunker es un gran prospecto. Lastimosamente, en su última actuación sufrió una rodada aparatosa, pero gracias a Dios el ejemplar se encuentra en perfectas condiciones; ha briseado de forma impecable y Jonathan Aray, quien lo conoce a la perfección, será el encargado de conducirlo.

En la distancia de 1.400 metros, será un rival muy difícil de derrotar para visitar el paddock de ganadores. Por su parte, Bandera, a pesar de no estar aún al 100%, posee una calidad indiscutible y no sería una sorpresa que logre la victoria. Estoy muy complacido con ambos, ya que los considero verdaderos prospectos; Dios quiera que lleguen bien y podamos estar en lo más alto del marcador