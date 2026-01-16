Olvídate de Rozagante y Noqueador: Este ejemplar podría dar un gran batacazo en el 5y6 dominical

Suscríbete a nuestros canales

Las apuestas para una de las carreras del 5y6 nacional se apoderaron rápidamente por el importado Rozagante (USA), a quien muchos ya lo ven como el gran favorito e incluso una línea de Gaceta Hípica mientras que Noqueador es otro ejemplar que también captó la atención por el público apostador.

Información: Datos de última hora La Rinconada

A medida que se acercan los días para la segunda reunión del año en el hipódromo La Rinconada una importante información ha entrado en el panorama, lo que atrae de inmediato las miradas y los intereses de los apostadores.

Se trata de la sexta carrera, segunda válida para el juego de las mayorías que es exclusiva para caballos nacionales e importados de cuatro años, ganadores de una carrera (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela).

Diez importantes ejemplares competirán en esta prueba y precisamente Qualitat es el ejemplar que suena bastante en los comentarios de los aficionados hípicos y en los apostadores.

Es un castaño de cuatro años, hijo de King Seraf en Princess White Face, correrá nuevamente con la monta del jinete José Alejandro Rivero con un hándicap de 54 kilos.

Es importante resaltar que el nuevo presentado por Fernando Parilli Tota para el sutd Z.M., viene a reaparecer luego de 49 días sin correr y en su última presentación pública arribó en la segunda posición a dos cuerpos del ganador Ganbatte.

Hasta el momento el la campaña de Qualitat en la arena caraqueña es de 11 actuaciones para un triunfo.

De esta manera, la emoción y con la voz del narrador del "¡partida!", los 1.200 metros de esta emocionante carrera válida prometerán un espectáculo inolvidable.

La notable equivalencia entre los purasangres participantes augura un auténtico desafío para los pronosticadores, en cambio que la afición disfrutará de la adrenalina para vibrar en una de las válidas totalmente vivo desde las tribunas del óvalo caraqueño.