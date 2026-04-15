Pronósticos Keeneland: picks gratis y el dato clave para el miércoles 15 de abril

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El Hipódromo de Keeneland, ofrece una llamativa cartelera para este miércoles 15 de abril, donde en esta ocasión, ocho carreras se robarán la atención como parte del inicio de la tercera semana de la temporada de primavera 2026.

Este día nos trae varias pruebas interesantes. Una de las que genera mucho interés dentro del público, es la segunda competencia reservada para potras de dos años, Maiden Special Weight en recorrido de 4 1/2 furlongs (900 metros) sobre arena, donde siempre son muy seguidos los pensionados de Wesley Ward.

Irad Ortiz Jr. está de líder por carreras ganadas con ocho entre los jinetes y en cambio, en el lado de los entrenadores, Brad Cox comanda a sus colegas con cinco fotos.

Análisis de las carreras y picks para Keeneland

La primera carrera será en 1,700 metros sobre arena, una prueba de Optional Claiming de $125,000. A continuación, nuestras recomendaciones. Puedes apostar a este hipódromo en Meridiano Bet, donde juegas, ganas y cobras seguro:

Primera Carrera | 1.200m, arena (1:00 p.m. VEN)

Twirlaway (4): Debuta con llamativos aprontes y su entrenador es efectivo con el Lasix por primera vez.

Debuta con llamativos aprontes y su entrenador es efectivo con el Lasix por primera vez. Getting Closer (2): Le quitan las gríngolas y va bien montado. Pendientes.

Le quitan las gríngolas y va bien montado. Pendientes. Nightmare Fuel (5): Regresa en forma. Al trainer Peter Eurton le va bien en este tipo de carreras.

Segunda Carrera | 900m, arena (1:32 p.m. VEN)

Joker’s Chic (5): Carta obligada esta pensionada de Wesley Ward.

Carta obligada esta pensionada de Wesley Ward. Pot’s Right (9): Voló en su último ejercicio la semana pasada en esta pista: 600 en 35.2.

Voló en su último ejercicio la semana pasada en esta pista: 600 en 35.2. Rush Hour (2): La monta de Luis Sáez genera confianza.

Tercera Carrera | 1.300m, arena (2:04 p.m. VEN)

Tuskegee Airmen (4): Anda de turno y este puede ser el día.

Anda de turno y este puede ser el día. Kavod (6): Dominó en velocidad la pasada y pudiera repetir

Dominó en velocidad la pasada y pudiera repetir Inexorable (2): David Jacobson le da oportunidad a Irad Ortiz Jr. de hacer regresar victorioso.

Cuarta Carrera | 1.100m, grama (2:36 p.m. VEN)

I’m Trouble (3): La dupla de “Johnny V” y Wesley Ward en grama es productiva.

La dupla de “Johnny V” y Wesley Ward en grama es productiva. Ink Lies (8): Walter Rodríguez va con el otro de Ward, que trabajó fenomenal.

Walter Rodríguez va con el otro de Ward, que trabajó fenomenal. McCann (9): Cuidado con este debutante de George Weaver. Se ha visto bien en privado.

Quinta Carrera | 1.300m, arena (3:08 p.m. VEN)

She’s No Angel (8): Como trabajó debería decidir en su regreso a la arena.

Como trabajó debería decidir en su regreso a la arena. Black Ginger (2): Jugable por la monta de José Ortiz.

Jugable por la monta de José Ortiz. Couldyoubeloved (4): Pendientes que viene de ganar en la sintética y la monta “El Hacha”.

Sexta Carrera | 1.100m, grama (3:40 p.m. VEN)

Jubilee Parade (7): Repiten a Junior en los controles. Está de turno.

Repiten a Junior en los controles. Está de turno. Gypsy Art (5): Peligroso por su velocidad. Fue castrado el 29 de marzo. Ojo con eso.

Peligroso por su velocidad. Fue castrado el 29 de marzo. Ojo con eso. Feline Curious (3): Cuando se juntan Adam Beschizza con Kelsey Danner, generalmente hay sorpresa en la taquilla

Séptima Carrera | 1.700m, grama (4:12 p.m. VEN)

Fact (5): Es el dato clave para este miércoles. El potro que entrena William Walden luce en forma para imponerse de la mano de John Velázquez. Su debut fue hace un año en este mismo hipódromo y ahora con más experiencia, debe cumplir en la distancia.

Octava Carrera | 1.700m, grama (4:44 p.m. VEN)