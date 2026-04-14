Abran paso al "cohete" de Wesley Ward: La potra que detuvo los cronómetros y corre este miércoles en Keeneland

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El famoso "Spring Meet" de Keeneland continúa su curso este miércoles 15 de abril con una cartelera de ocho competencias. Lexington, Kentucky, vuelve a ser el escenario donde los mejores profesionales del medio se dan cita, y esta semana la expectativa crece con la aparición de los precoces ejemplares de dos años.

En estas jornadas es habitual ver el dominio de Wesley Ward, un experto en poner a punto a los prospectos para su primera aparición pública. Las carreras de condición Maiden Special Weight en Keeneland no solo atraen a los apostadores por sus jugosos dividendos, sino a todo el gremio que busca identificar a los futuros campeones de la temporada.

Para este miércoles, Ward, quien ha liderado múltiples estadísticas de primavera, presentará a una potra nacida en 2024 que ya acapara todas las miradas en el Morning Line, respaldada por una secuencia de ejercicios excepcionales.

Joker’s Chic: Velocidad pura bajo la firma de Ward

El entrenador de 58 años, originario de Selah, Washington, enviará a la pista a Joker’s Chic, potra nacida en Pensilvania que será conducida por uno de sus jinetes de confianza, el boricua Walter Rodríguez.

La descendiente de Practical Joke en Chicalelee (por Cherokee Run), propiedad del Twin Oaks Bloodstock LLC, llega a su debut con un historial de cinco trabajos que denotan un talento precoz. Lo más destacado es su capacidad para salir con explosividad. En la secuencia, registró dos de sus mejores briseos directamente desde el aparato (gate).

Según los registros oficiales de Equibase, así ha sido la preparación de Joker’s Chic:

25 de febrero (Palm Beach Downs): 600 metros en 38.4 (1/2)

15 de marzo (Palm Meadows): 600 metros en 37.2 (1/3, sobre grama)

25 de marzo (Keeneland): 600 metros en 35.4 (2/15) desde el aparato.

31 de marzo (Keeneland): 600 metros en 35.2 (2/11)

7 de abril (Keeneland): 600 metros en 38.1 (15/20) desde el aparato.

Joker’s Chic se medirá ante ocho rivales en un sprint de 4 1/2 furlongs (900 metros) sobre la arena, con una bolsa a repartir de $90,000. La partida está programada para la 1:32 p.m. (ET).