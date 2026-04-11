Final de leyenda en Keeneland: Empate histórico en el Jenny Wiley Stakes (G1)

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El óvalo de Keeneland, en Lexington, Kentucky, fue el escenario de una jornada hípica vibrante este sábado. El programa de 11 competencias, que incluyó dos eventos de grado, alcanzó su punto máximo a la altura de la novena carrera con la disputa del Jenny Wiley Stakes (G1), una de las pruebas de mayor prestigio sobre el césped con una bolsa de $650,000.

Aunque originalmente el lote contaba con 10 inscritas, los retiros de última hora de dos fuertes candidatas alteraron el panorama. Las ausencias de Lush Lips (GB) y Destino D’Oro, esta última con la monta del venezolano Junior Alvarado redujeron la nómina a ocho hembras de cuatro y más años, quienes midieron fuerzas en el recorrido de 1.700 metros (1 1/16 milas) sobre grama.

Un duelo de antología en la recta final: Keeneland Yeguas

El desarrollo de la competencia cumplió con las expectativas más exigentes. Tras una lucha cerrada durante todo el trayecto, los tramos finales provocaron el delirio del público presente. Las yeguas Expensive Queen (IRE), conducida por Luis Sáez, y Segesta, bajo las órdenes de Flavien Prat, protagonizaron un duelo encarnizado en la recta decisiva. A este esfuerzo se sumó Medoro, ejemplar que finalizó en la tercera casilla a apenas un cuerpo de las punteras.

La velocidad del evento quedó registrada en parciales de 23.10, 47.46, 1:11.48 y 1:34.87, para un tiempo global de 1:40.98. La paridad entre las dos protagonistas fue tal que la incertidumbre reinó en las tribunas hasta que se generó el veredicto del foto-finish. Tras la revisión de la fotografía oficial, los comisarios sentenciaron un empate (Dead Heat) para el primer lugar.

Pizarra de Dividendos Oficiales: Empate

El resultado arrojó los siguientes pagos en las taquillas de Keeneland:

Ejemplar Ganador ($) Place ($) Show ($) Expensive Queen (IRE) Entrenador: Brendan P. Walsh 3.46 3.84 3.06 Segesta Entrenador: Chad C. Brown 2.84 2.90 2.44

Este final de película reafirma al Jenny Wiley Stakes (G1) como una de las citas imprescindibles de la temporada de primavera, donde la historia y la paridad deportiva se dieron la mano en el disco de llegada.

Para Luis Sáez fue su segunda victoria de manera consecutiva en la prueba, pues el año pasado llevó al éxito a Choisya (GB), que sobrevivió a un reclamo y a la observación de los jueces, en carrera todavía discutida. En cambio, Chad Brown, trainer de Segesta, anotó su nombre por octava vez en la historia de la carrera, desde 2015.