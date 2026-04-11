Atropellada triunfal: El japonés Kazushi Kimura guía a Trendsetter en el Lexington Stakes (G3)

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La acción en el hipódromo de Keeneland, ubicado en Lexington, Kentucky, acaparó la atención del mundo hípico este sábado con una cartelera de 11 competencias. El evento central, el Lexington Stakes (G3) con una bolsa de $400.000, reunió a un calificado lote de potros de tres años en busca de los últimos puntos clasificatorios para la edición 152 del Kentucky Derby (G1).

Cambios de última hora y relevancia estratégica: Keeneland Grado Tres

Antes del inicio de la jornada, los comisarios oficializaron el retiro de Decisive Win (3) y Enforced Agenda (4); este último contaría con la conducción del fusta venezolano Javier José Castellano. Aunque esta prueba no figura como la más lucrativa de la ruta, su importancia radica en el sistema de puntaje (20-10-6-4-2). Históricamente, el Lexington Stakes funciona como la última oportunidad para ingresar a la "Carrera de las Rosas" o, en su defecto, actúa como un trampolín directo hacia el Preakness Stakes (G1), segundo paso de la Triple Corona estadounidense.

El desarrollo: Una batalla de principio a fin en 1.700 metros

Tras darse la orden de partida, los ejemplares Corona de Oro (1) y The Hell We Did (7) entablaron un duelo encarnizado por el liderato. Ambos purasangres midieron fuerzas a través de parciales intensos: 23.2 para los primeros 400 metros, 47.4 en la media milla y un registro de 1:12.12 para los 1.200 metros. La fuerte pugna se mantuvo durante gran parte del trayecto y dejó la escena servida para los rematadores.

Al giro de la última curva, el panorama cambió de forma drástica. Por el centro de la pista, el ejemplar Trendsetter (8) lanzó una poderosa atropellada bajo la dirección del jinete japonés Kazushi Kimura. El pupilo de Ben Colebrook detuvo el cronómetro en 1:37.71 para la milla y finalizó el recorrido total de 1.700 metros con un tiempo oficial de 1:44.2 (104.2 segundos).

Dividendos y proyección a futuro

El triunfo de Trendsetter que entrena Ben Colebrook resultó un golpe a la cátedra que se reflejó en las taquillas. El dividendo a ganador alcanzó los $66.68, mientras que el placé se fijó en $19,.12 y el show en $7.80. Con esta victoria, el castaño de tres años ahora posee un récord de tres triunfos en ocho presentaciones pisteras.

La distribución de puntos para el camino al Kentucky Derby quedó de la siguiente manera:

Trendsetter (20 puntos) The Hell We Did (10 puntos) Corona De Oro (6 puntos) I Did I Did (4 puntos) Confessional (2 puntos)

Pese a sumar estas unidades, el puntaje total de Trendsetter no garantiza su acceso directo al Kentucky Derby. No obstante, sus allegados pueden evaluar la posibilidad de inscribir su nombre en el Preakness Stakes (G1), de este año en Laurel Park donde su estilo de carrera y condición actual lo perfilan como un rival de cuidado.