Así marcha el medallero de los Juegos Sudamericanos de la Juventud Panamá 2026

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Los IV Juegos Suramericanos de la Juventud se realizarán del 12 al 25 de abril de 2026 en Ciudad de Panamá, donde participarán 15 países de la región latinoamericana en 22 deportes. Este evento armado por la Organización Deportiva Suramericana (Odesur) reune a los atletas en edades comprendidas entre 14 a 17 años para que puedan competir en alto nivel y así foguearse de cara a unos Panamericanos u Olímpicos.

Luego del cuarto día de competencia, la delegación de Venezuela no sumó medallas de oro en la jornada de hoy, aunque llegó al podio en cuatro deportes: boxeo con dos de bronce; una de plata, una de bronce en natación; una de bronce en surf y una de bronce en judo.

Rank País Oro Plata Bronce Total 1 Brasil 13 11 14 38 2 Argentina 8 8 7 23 3 Venezuela 6 6 10 22 4 Perú 4 6 5 15 5 Colombia 3 4 12 19 6 Chile 3 1 5 9 7 Ecuador 2 5 9 16 8 Panamá 2 1 7 10 9 Uruguay 1 0 3 4 10 Bolivia 0 0 1 1



