Copa del Rey: ¿Cómo fue el camino de Atlético de Madrid y Real Sociedad a la final?

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La Cartuja será el escenario donde se defina quién levantará el trofeo de la Copa del Rey. Para llegar aquí, tanto Atlético de Madrid como Real Sociedad han tenido que superar pruebas de fuego, contextos adversos y eliminatorias que pusieron a prueba su temple.

El camino de la Real

El conjunto txuri-urdin ha disputado un torneo impecable, marcado por su capacidad para sufrir y ganar en escenarios complejos. Su trayectoria comenzó con solvencia ante el Negreira (3-0) y el Reus FCR (2-0), pero fue a partir de los dieciseisavos donde el nivel de exigencia subió.

Tras vencer ajustadamente al Eldense (2-1), la Real vivió su momento más crítico en octavos ante Osasuna. Tras un empate 2-2 en el tiempo reglamentario, la clasificación se selló desde el punto penal (4-3).

En cuartos de final, superaron al Alavés por 3-2, para finalmente sellar su pase en semifinales dominando el derbi vasco ante el Athletic Club con un sólido 2-0 global. En total, la Real Sociedad acumuló14 goles a favor y 5 en contra durante todo su camino previo a la final.

El camino del Atleti

Por su parte, el equipo de Diego Simeone llega a la final con una trayectoria que asusta por su contundencia en las rondas finales. Aunque iniciaron con un susto ante el Atlético Baleares (3-2) en dieciesavos, los "colchoneros" ajustaron piezas para convertir su defensa en un muro.

En octavos, despacharon al Deportivo La Coruña por la mínima (1-0), pero su gran exhibición llegó en los cuartos de final, donde barrieron al Real Betis con un escandaloso 5-0.

La prueba definitiva fue la semifinal ante el Barcelona; en una eliminatoria de alta tensión, el Atleti hizo valer su localía y su orden táctico para avanzar con un global de 4-3, dejando en el camino a uno de los grandes favoritos.

Curiosamente, ambos llegan con una diferencia de goles casi idéntica, habiendo concedido apenas cinco tantos en todo el torneo. Esto podría adelantar una final cerrada, de pocos errores y donde la contundencia de las áreas decidirá si el trofeo viaja a San Sebastián o a Madrid.