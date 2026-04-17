Cirujano Plástico se podría postular al Miss Venezuela 2026

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Alicia Isabel Villegas, es la mujer que revolucionó las redes sociales al postear hace días un video en Instagram, preguntando a sus seguidores si les gustaría verla postulada al Miss Venezuela 2026.

Sueño de estar en el Miss Venezuela

En el clip la belleza destacó que tiene 36 años, mide 1,75 y es una Cirujano Plástico que siempre ha tenido el sueño de participar en el certamen más importante del país.

La publicación se realizó tras la apertura de las postulaciones de este 2026, que tiene al público con expectativas de quiénes serán las candidatas oficiales.

“A propósito de las postulaciones, soñar es gratis”, escribió Alicia en el pie de foto del video, lo que generó múltiples reacciones, entre ellas la profesora de pasarela Gisselle Reyes, quien se ofreció a prepararla.

Destacó que tiene un poco de temor de hacer oficial su postulación, pero tiene el conocimiento que ahora el certamen nacional es más abierto en aceptar mujeres casadas, con hijos y sin límite de edad, reglas dictadas por la organización Miss Universo.

Detalles de la belleza

Villegas está casada, tiene un hijo y es una exitosa Cirujano Plástico que empodera a mujeres a través de intervenciones como liposucción, lipotransferencia, abdominoplastia, mastopexia y microaire.

La mujer que labora entre Caracas y Puerto Ordaz, acumula 103 mil seguidores en Instagram quienes la han animado para que participe en el Miss Venezuela 2026.