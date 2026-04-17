¿Podrá Utah Beach convertirse en el cuarto ejemplar en la historia en lograr esta hazaña?

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Una cartelera estelar presenta el hipódromo de Keeneland, ubicado en Lexington, Kentucky, con una programación de once carreras en la que incluyó el Ben Ali Stakes (G3) de $350,000 y el Elkhorn Stakes (G2) valorado por $400,000, como las pruebas coestelares del sábado 18 de abril.

Dicha prueba que será en pista de grama, atrajo a 12 ejemplares más uno elegible, entre ellos el Utah Beach, ganador de la pasada temporada y que busca convertirse en el cuarto ejemplar en conseguir por años consecutivo esta carrera.

Keeneland: Elkhorn Stakes (G3) tiene a doce rivales

El hijo de English Channel, es una macho castrado de seis años propiedad de Jeffrey Amling y Merriebelle Stable, intentará convertirse en el cuarto caballo en la historia de Keeneland en ganar ediciones consecutivas del Elkhorn Stakes (G2T), una carrera de 2,400 metros sobre césped dotada con 400,000 dólares. Utah Beach, ha ganado o quedado entre los primeros puestos en 10 de sus 16 carreras en césped y cuenta con dos victorias en Keeneland.

El año pasado, Utah Beach ganó esta carrera por una cabeza sobre Limited Liability. Esta es la segunda carrera del caballo bajo la tutela del entrenador Brendan Walsh. Ben Curtis es su jinete. Los caballos que han ganado ediciones se encuentran Musketier en 2010-11, Kim Loves Bucky (2002-03) y African Dancer (1998-99).

Rivales para considerar en el Elkhorn Stakes (G3)

Burnham Square, ganador Grado 1, comenzó su campaña de 2026 con un segundo lugar en el césped en una carrera de reclamo opcional de hándicap en Gulfstream Park. Grand Sonata, llega tras una victoria en el Mac Diarmida Stakes (G2T) en Gulfstream Park. Su entrenador es Todd Pletcher y será montado por Tyler Gaffalione.

Desvio, de Stonelea Stables y Bonnie Rye Stable, hará su debut en 2026. El pasado octubre, el hijo de 5 años de Yoshida Ganó el Sycamore Stakes (G2T) de 2.400 metros en Keeneland y finalizó 2025 con un tercer puesto en el Red Smith Stakes (G2T) de 2.800 metros. Su entrenador es Madison Meyers y será montado por John Velazquez.

Truly Quality regresa de la Costa Oeste, donde quedó tercero el 14 de febrero en el San Marcos Stakes (G3T) y cuarto en el San Luis Rey Stakes (G3T), ambas carreras en Santa Anita Park. Es entrenado por Jonathan Thomas, y es montado por Luan Machado.

El Elkhorn Stakes (G3) inicia a las 5:48 p.m. hora venezolana.