Hipismo

Del Mar anuncia el cronograma de actividades para la temporada de verano 2026

El Turf Club ofrecerá degustaciones gratuitas

Por

Darwin Dumont
Jueves, 16 de abril de 2026 a las 11:00 am
Del Mar anuncia el cronograma de actividades para la temporada de verano 2026
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La página oficial del hipódromo de Del Mar, ubicado en San Diego, California, anuncia la cartelera de premiación para la temporada de carreras 2026. En donde, indica como novedad este año, Del Mar organiza una nueva fiesta VIP en el Seabiscuit Skyroom el día de la inauguración. El evento, para el que se requiere entrada, tendrá lugar en el lujoso Seabiscuit Skyroom, ubicado en el sexto piso de la tribuna principal.

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Del Mar renueva su programación  

Autoridades del circuito californiano indicó que contará con 37 carreras stakes y comenzará el viernes 17 de julio, extendiéndose hasta el lunes 7 de septiembre (Día del Trabajo).

Este año tiene una programación renovada para los viernes, con un nuevo horario de carreras que inician a las 14:00 (anteriormente a las 16:00), lo que crea un horario uniforme en todos los días de carrera. El fin de semana de clausura, del 5 al 7 de septiembre, el inicio será a las 13:30.

Como novedad para el viernes, el Turf Club ofrecerá degustaciones gratuitas de una selección rotativa de licores de marcas como Bulleit Bourbon y otras. Además, en el bar se podrá degustar un cóctel especial de la marca de la semana. Entre otras especialidades de puestos de comidas, que varían según la fecha.

En 2026, la Pacific Classic (G1) se celebrará más temprano, el sábado 22 de agosto.

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