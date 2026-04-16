Emisael Jaramillo va por su primera carrera de grado en el Hollywood Meet este sábado en Santa Anita Park

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Este sábado dentro de una cartelera de 10 competencias en el hipódromo de Santa Anita Park, en el inicio del Hollywood Meet, está programado el American Stakes (G3) de $100,000 en pista de grama en distancia de una milla. Esta prueba atrajo a siete ejemplares maduros entre ellos el ganador de Grado 1, King of Gosford con la monta del jinete venezolano, Emisael Jaramillo.

Santa Anitya Park: Jaramillo busca su primera carrera de grado en el meet

La séptima carrera de la jornada saturnina fue reservada para el American Stakes (G3) de $100,000 sobre césped en una milla, en la que King of Gosford y su compañero de establo Almendares, encabezan al pelotón de siete machos maduros, para la primera carrera de grado a disputarse en el inicio del Hollywood Meet de Santa Anita Park.

El hijo Zoustar (AU), regresa tras siete meses de inactividad. Llega con un balance de cinco victorias en siete carreras sobre la pista de césped de Arcadia, California. Su última aparición en esta superficie fue en mayo, cuando remontó en la recta final para ganar el Shoemaker Mile Stakes (G1T) por una cabeza. Luego, en agosto en Del Mar, llegó sexto en el Del Mar Mile Stakes (G2T). Regresó a los entrenamientos con Phil D'Amato a mediados de febrero.

Enemigos para considerar en el American Stakes (G3)

Almendares, compañero de establo de King of Gosford, surge como el favorito en la cátedra, a pesar de haber ganado solo una vez en sus últimas siete carreras. Las seis derrotas fueron por menos de dos cuerpos, incluyendo un tercer puesto en el Pegasus World Cup Turf Invitational Stakes (G1T) el 24 de enero.

Sumter, propiedad de Perry y Ramona Bass, es la segunda opción de Richard Mandella, tras su victoria por una nariz en el San Simeon Stakes (G3T) del 14 de marzo. Vuelve a correr en 1 milla, distancia en la que tiene un récord de 4 primeros en nueve carreras.

Twirling Point, Captain Choochies, Seal Team y Genius Jimmy, completan la nómina del American Stakes (G3) que inicia a las 7:05 p.m. hora venezolana.