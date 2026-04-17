Copa del Rey: Jon Aramburu en exclusiva para Meridiano Televisión

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La Copa del Rey se acerca al duelo decisivo por conquistar el galardón entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. Los protagonistas ya viven la previa con toda la intensidad posible y entre ellos hay presencia venezolana, como la de Jon Aramburu, que habló en exclusiva para las cámaras de Meridiano Televisión.

El defensor criollo está en su primera final en este certamen con el equipo vasco y está a las puertas de ser de los primeros venezolanos en alzar esta competición, tras varios intentos de compatriotas en el pasado.

La periodista de nuestra marca, Marie Ferro, precisamente le preguntó por lo que esto representa y por el orgullo de representar al país en un evento tan importante en el concierto internacional.

"La verdad es un sueño (jugar la final). Desde que llegué aquí lo que más quería era ganar un título con la Real; es complicado porque sabemos que tanto en LaLiga como en competiciones europeas nos enfrentamos a grandes rivales, pero estamos a un pacito", dijo.

Jon Aramburu: Un antes y un después en la Real Sociedad

El vinotinto reflexionó sobre las dos caras que mostró el equipo durante la campaña, con un inicio de curso de altibajos, que obligó cambios en el banquillo y que ayudaron a remontar la cuesta.

"El fútbol es así, un poco de montaña rusa. Empezamos mal, la verdad es que no nos sentíamos bien, el equipo estaba falto de confianza y llegó 'Rino' y nos ha transmitido todas las capacidades que tenemos para demostrar en el campo. Desde el día uno tenemos un plantel con nombres buenísimos, así que solo faltaba plasmar esas ideas en el campo y es lo que estamos consiguiendo", expresó.

A su vez, comentó sobre las dificultades de medirse ante uno de los colosos españoles, que sigue vivo en Champions League: "Sabemos que va a ser un partido complicado, porque el Atlético viene en un buen momento, pero más allá de eso creo que el foco está en nosotros. Como dije antes, tenemos capacidad de sobra para ganar el partido. Tenemos grandísimos jugadores. Sí tenemos claros que hay que hacer el mejor partido porque ellos tienen buenos jugadores, pero confiamos en nosotros".

La emoción en San Sebastián

La Real Sociedad está ante la posibilidad de sumar su tercera Copa del Rey en su historia, tras las ediciones de 1987 y 2020, un contexto que explica todas las emociones que en la ciudad vasca se transmite en sus calles en la antesala del partido.

"Hoy me levanté en mí casa y todos los balcones estaban con las banderas de la Real. Se vive una semana diferente y se nota en el ambiente, ojalá podamos darle esa copa a los que tanto nos apoyan".

Esta gran final de la Copa del Rey, con presencia de Jon Aramburu y Yangel Herrera, usted la podrá observar a través de las pantallas de los especialistas en deportes, Meridiano Televisión, a partir de las 3:00pm en señal abierta y streaming.