Alerta en la R17: Uno de los ejemplares rápidos quedó retirado para el ciclo no válido

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La décima séptima reunión es el día domingo feriado nacional 19 de abril, con 11 llamados a la pista que incluye dos selectivas de grado de gran gala.

Este viernes 17 de abril en horas de la tarde, el Instituto Nacional de Hipódromo acudió a las redes sociales para informar acerca de otro ejemplar que no estará en acción en la mencionada jornada dominical.

Caballo: Retiro R17 La Rinconada Datos hípicos

Se trata del alazán de cinco años Mahomes, pues estaba inscrito con el número 6, para participar en la primera carrera reservada para caballos nacionales e importados de cinco y seis años, ganadores de tres carreras (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en distancia de 1.500 metros más un premio a repartir de $30.420.

El nacido y criado en el Haras Los Samanes Polo & Racing, reaparecía al óvalo caraqueño luego de 77 días sin correr, contaba con la conducción del aprendiz Samuel Yánez bajo la preparación del “Rey de la Efectividad” Riccardo D’Angelo.

En lo que va de su campaña de esta temporada 2026, Mahomes llevaba dos victorias invictas, por tanto, en su última competencia casualmente se llevó la victoria el pasado domingo 1ro de febrero en la arena caraqueña con ventaja de 1/2 cuerpos. Dejó crono de 67 segundos exactos para el tiro de 1.100 metros, conducido para ese momento por el también látigo aprendiz Félix Márquez.

Motivos del Retiro: La Rinconada

A través de la información publicada por el INH este viernes, el cincoañero Mahomes queda retirado por Reacción Alérgica. Con este retirado también se suma al retiro de Uriel, Marisma, Pittaluga (USA) y De La Cruz.