Retiro de último momento: Esta es la yegua que no correrá en el ciclo no válido de la R17

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La décima séptima reunión se realiza este domingo 19 de abril en el hipódromo La Rinconada, el cual contiene una programación de 11 competencias que incluye dos selectivas: El Clásico Internacional Presidente de la República (GI) y el Clásico Blondy (GIII), mientras que la jornada para el 5y6 Nacional iniciará a la altura de la octava competencia.

Yegua: Retiro La Rinconada Datos hípicos

En horas del mediodía de este jueves 16 de abril, el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) informó por la cuenta de telegram el retiro una yegua que no estará en acción en la jornada dominical.

Se trata de la castaña Marisma (número 9), pues estaba inscrita para la tercera de la cartelera del ciclo no válido reservada para yeguas nacionales e importadas de 3 años, ganadoras (a excepción de carreras de reclamo), en distancia de 1.400 metros.

Para esta ocasión, la potra reaparecía luego de 91 días sin correr, contaba a con la monta del jinete aprendiz Félix Márquez y se estrenaba en la cuadra del trainer Radames Santamaría para los colores del Stud French Affair II.

En su última que fue el día 18 de enero del presente año, la nacida y criada en el Haras Agua Miel fue capaz de llegar sexta en la edición número 50 del Clásico Andrés Bello (GII), cuya ganadora fue Forever Beatriz.

Motivo del Retiro: La Rinconada

A través de la información del INH de este jueves, la nueva pupila de Santamaría queda retirada por Anaplasmosis.

Con este retiro también se le suma al retiro de Pittaluga (USA) y De La Cruz.