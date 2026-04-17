No estará en acción en la R17: Este ejemplar queda retirado de la tercera competencia por está razón

Suscríbete a nuestros canales

El óvalo de Coche se prepara para una jornada vibrante este domingo 19 de abril. La reunión número 17 del año presenta una cartelera de 11 competencias de alto nivel, donde la atención se centra en dos eventos clásicos de lujo. Estas pruebas selectivas prometen reunir a los mejores ejemplares del patio en una exhibición de casta y velocidad que engalana el programa oficial.

En la tercera competencia es reservada para caballos nacionales e importados de tres años, debutantes o no ganadores en distancia de 1.500 metros y repartirá $33.800 de premio especial.

Ejemplar: Retiro La Rinconada Datos hípicos

Para la presente prueba del ciclo no válido estaba inscrito el castaño Uriel (número 3 en la gualdrapa) contaba con la monta del jinete aprendiz Félix Márquez y se estrenaba en la cuadra del trainer Oscar Manuel González para el Stud María Luisa.

Al mismo tiempo, el tresañero Uriel reaparecía luego de 126 días sin correr, por lo que en su última llegó al octavo puesto a 9 3/4 cuerpos del potro ganador Star White, en la edición 20 del Clásico Cañonero (GI), realizado el pasado 14 de diciembre de 2025, conducido en esa oportunidad por Aldry Siso.

Motivo del Retiro: La Rinconada

Mediante la información publicada por el INH este mismo viernes el nuevo pupilo de González queda retirado por Hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio.

Con este potro retirado se suma también al retiro de Marisma, Pittaluga (USA) y De La Cruz.