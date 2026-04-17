Venezolanos siguen brillando un mes después de conquistar el Clásico Mundial

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Se cumple un mes de la hazaña más importante en la historia del deporte venezolano. El pasado 17 de marzo de 2026, Daniel Palencia ponchó con autoridad a Roman Anthony en el loanDepot Park de Miami, para concretar el último out de la Final del Clásico Mundial y darle a Venezuela su primer título histórico en este torneo.

Este título ha sido ampliamente celebrado en todo el territorio nacional, y sin duda ha recibido la importancia que amerita. Además, a un mes de esta consagración, los jugadores venezolanos que se coronaron han trasladado su buen momento y su brillo a la temporada de las Grandes Ligas.

El presente de los campeones del mundo

Si revisamos el rendimiento de varios de los venezolanos campeones del mundo en lo que ha sido esta temporada 2026 de las Grandes Ligas, podremos darnos cuenta de que varios de ellos han llegado realmente inspirados:

Daniel Palencia

El encargado de sacar el out más importante en la historia del beisbol criollo sigue realmente intratable. El cerrador de Cachorros de Chicago ha actuado en cinco compromisos en lo que va de campaña, y no ha permitido carreras limpias. En total, acumula 5.0 entradas de labor, con solo tres hits recibidos, dos boletos concedidos y cinco ponches recetados.

Eugenio Suárez

El batazo más importante en la historia de la selección de Venezuela lo dio Eugenio Suárez, con un doblete impulsor en la alta del noveno episodio de la Final, que sirvió para sentenciar el juego. Si bien su arranque en la campaña 2026 de Las Mayores ha sido un poco más lento, ya registra tres vuelacercas, cuatro extrabases y nueve impulsadas. Poco a poco va mejorando.

Javier Sanoja

De manera dramática, Javier Sanoja se convirtió en héroe en la parte baja del noveno episodio de la Final, al robarse la segunda base para posteriormente ser remolcado por Eugenio Suárez. Inspirado por este rendimiento, el vigente Guante de Oro ha iniciado el año por todo lo alto con Miami. De momento, batea para .357 en 42 turnos, con 15 hits y siete remolcadas.

Maikel García

El MVP del Clásico Mundial de Beisbol sigue siendo un pelotero totalmente clave para sus Reales de Kansas City. Ofensivamente, ha tenido un arranque con altibajos, pero se las ha arreglado para registrar par de cuadrangulares, siete extrabases y nueve impulsadas. Con el guante, está a otro nivel, y es el tercera base con más carreras salvadas a la defensiva (3) de la Liga Americana.

Eduardo Rodríguez

El abridor de la Gran Final sigue intratable. Eduardo Rodríguez silenció a Estados Unidos en el juego decisivo, y su ritmo inicial en la Gran Carpa sigue por esa misma senda. En cuatro aperturas en lo que va de campaña, el zurdo tiene foja de un triunfo y cero derrotas, con efectividad de 1.96 y WHIP de 1.26, al haber permitido solo cinco carreras limpias en 23.0 entradas de labor.

Wilyer Abreu

Tal vez el otro gran candidato al MVP del Clásico Mundial. Wilyer Abreu destrozó a sus rivales a punta de batazos en el torneo de selecciones, y de momento, ha hecho lo mismo en MLB. El zuliano acumula tres cuadrangulares, ocho extrabases, 10 impulsadas y un promedio de .333 que es el sexto mejor de las Grandes Ligas. Por si fuera poco, tiene seis carreras salvadas a la defensiva, siendo líder de MLB en este renglón.

William Contreras

Aunque su Clásico Mundial no fue bueno ofensivamente hablando, William Contreras se ha encargado de recordarle a la afición que es uno de los mejores catchers de la actualidad. El criollo batea para .317, con par de estacazos y 11 remolcadas. Además, es el mejor receptor defensivo de este inicio de temporada. Un fenómeno, sin duda.

Willson Contreras

Al igual que su hermano, Willson Contreras está siendo un activo sumamente valioso para su organización en todo aspecto. El campeón del mundo llegó a Boston con todo, y en 17 compromisos tiene ya promedio de .298, tres jonrones y 11 remolcadas. También ha jugado una primera base de élite, con par de rayitas salvadas a la defensiva.

Antonio Senzatela

El derecho de Colorado mostró una velocidad fantástica en el Clásico Mundial, y precisamente eso lo ha llevado a ser una de las grandes sorpresas de la campaña. Ahora como relevista, en cinco juegos y 12.1 entradas de acción, el diestro tiene efectividad perfecta de 0.00, y solo ha permitido cuatro imparables, por lo que su WHIP es de 0.57. Una muy grata noticia.

Eduard Bazardo

Uno de los caballitos de batalla del bullpen venezolano sigue en un excelente estado de forma. Eduard Bazardo, hasta ahora, ha actuado en ocho compromisos con los Marineros de Seattle, con quienes acumula efectividad de 1.17, al haber permitido solo una carrera y cinco hits en 7.2 entradas.