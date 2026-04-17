Esta es la condición para que el Preakness Stakes (G1) tenga una semana más en el 2027

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A 15 días de la celebración del Kentucky Derby (G1), la expectativa va in crescendo. Mientras los ejemplares entrenan y los profesionales trazan sus respectivas estrategias, ya se vislumbran movimientos para lo que será la Triple Corona del próximo año, cuando el Preakness Stakes (G1) y el Belmont Stakes (G1) regresen a sus hipódromos originales: Pimlico y Belmont Park.

Tras transitar por diversos cambios en estos últimos tres años —donde Saratoga recibió al Belmont Stakes y en este 2026 Laurel Park será sede de la "segunda corona" por primera vez en su historia—, ya se negocian acuerdos clave para el Preakness de 2027.

La decisión que puede cambiar la Triple Corona en Estados Unidos

El Preakness Stakes del próximo año podría estrenar plataforma de transmisión o, en su defecto, mantenerse en su casa actual, la cadena NBC. Dos gigantes del streaming, Netflix y Amazon, han manifestado su intención de adquirir los derechos, pero enfrentan una competencia feroz: la propia NBC desea conservarlos y un tercer actor entra en la carrera: Fox Sports.

Fox Sports ya es propietaria de los derechos del Belmont Stakes. En caso de que también se haga con los del Preakness, existe una condición que podría transformar la estructura de la Triple Corona: la New York Racing Association (NYRA) estaría dispuesta a retrasar una semana el Belmont para que, a su vez, Pimlico también añada una semana de descanso previa al Preakness.

De concretarse este escenario, y siempre que Fox Sports gane la adjudicación de los derechos de la segunda gema, estas serían las fechas tentativas para la Triple Corona de 2027: