A un mes del título, 15 momentos top de Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol

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Fue el cuarto título de Venezuela en un evento internacional, pero el primero desde 1945, es decir, la selección de Venezuela no se coronaba desde hacía 81 años, por lo que fue un momento de verdadero júbilo celebrado por millones de venezolanos “regados” en todo el mundo.

El primer título se obtuvo en el año 1941, en la IV Serie Mundial de Béisbol Amateur, cuando no eran favoritos, pero con gallardía y determinación el equipo que dirigía Manuel “Pollo” Malpica, y que fue estructurado por el delegado Abelardo Raidi, sorpresivamente llevó a Venezuela la Copa. El torneo se escenificó en La Habana, capital de Cuba, donde en el 9no y decisivo partido Venezuela, quien montó en la lomita al inquebrantable Daniel “Chino” Canónico, derrotó a 3-1 a los favoritos, a la poderosa Cuba. Ese laurel fue el 22 de octubre, fecha que el entonces presidente venezolano Isaías Medina Angarita designó como “Día del Deporte en Venezuela”.

Los otros títulos de Venezuela fueron conseguidos como anfitriones en 1944 y 1945, cuando se organizó el evento en Caracas, en el estadio Cerveza Caracas, demolido en la década de 1960 y el cual estaba ubicado en el actual Conjunto Residencial La Yerbera, en San Agustín del Norte. No obstante, la corona de 1941 marcó en antes y un después del deporte en Venezuela. Ese triunfo convirtió el béisbol en el pasatiempo nacional, y es por ello que pudimos celebrar el triunfo de 2026 con muchísima emoción, tanta que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, emuló a Medina Angarita en 1941 y decretó el 17 de marzo como el Día Nacional del Béisbol. Además, aprobó la creación del “Paseo de las Estrellas” en la Plaza de la Juventud de Caracas (Bellas Artes) para homenajear a la Selección Nacional de Béisbol por su triunfo en el Clásico Mundial 2026. Este espacio inscribirá los nombres de los jugadores campeones.

Aprovechamos, hoy 17 de abril, a un mes de esa victoria para seguir celebrando y presentarles a ustedes un video con los 15 momentos top de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 según Major League Baseball.