El legendario cómico que “resucita” para dar su show en este antiguo hipódromo de Florida

Suscríbete a nuestros canales

El estado de Florida es uno de los que posee una tradición hípica más arraigada. Actualmente, cuenta con solo dos hipódromos activos: Gulfstream Park, situado en Hallandale Beach, y Tampa Bay Downs, en la ciudad de Oldsmar.

En el pasado, existieron otros circuitos que albergaron la acción de los purasangres, tales como Calder, Hialeah Park —cuyas instalaciones aún se conservan— y Tropical Park, que cerró sus puertas en 1972 y del cual todavía quedan algunos vestigios.

Los aficionados aún mantienen vivo el recuerdo de este último, pues tras la decisión gubernamental de convertir el recinto en un parque público en 1979, las carreras se trasladaron al entonces moderno óvalo de Calder.

Tropical Park: recuerdos que cobran vida

Lo que alguna vez fue un escenario donde los purasangres competían a toda velocidad y el público deliraba con ellos, es hoy un extenso parque para el disfrute de la comunidad. Además de las áreas verdes, cuenta con diversas instalaciones deportivas y culturales destinadas al esparcimiento.

Tropical Park, al igual que los demás circuitos de Florida, contaba con una pista principal de arena de una milla de longitud. Se encontraba ubicado a aproximadamente 28 millas de distancia de Gulfstream Park. Hoy en día, como homenaje a su legado hípico, se celebra el Tropical Park Derby sobre la pista de césped de Gulfstream Park.

Actualmente, dentro de Tropical Park se encuentra el Ronald Reagan Equestrian Center, donde se llevan a cabo eventos ecuestres nacionales e internacionales, así como exposiciones ganaderas, entre otras actividades.

Las instalaciones de Tropical Park serán testigos, entre abril y mayo, de un espectáculo muy especial: el cómico de origen cubano Guillermo Álvarez Guedes, fallecido en 2013, "resucitará" para presentar su último show, titulado Muerto de Risa. El evento se define como un cabaret cómico inmersivo que, entre música, gastronomía y risas, promete una jornada de alegría en memoria de quien es considerado uno de los mejores comediantes hispanos de todos los tiempos.