A Confirmar el momento: Johanis Aranguren con cuatro montas este sábado en Fairmount Park

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El pasado martes, la yoqueta aprendiz venezolana Johanis Aranguren se volvió tendencia hípica al lograr cuatro victorias en el inicio del meeting de Fairmount Park en Illinois, para convertirse en la primera venezolana en conseguir dicha hazaña en el turf norteamericano.

Estados Unidos: Montas de Johanis Aranguren del sábado en Fairmount Park

La programación de carreras sabatina comenzará a partir de la 1.30 de la tarde (USA y Venezuela) donde la primera monta de la joven amazona será en la segunda carrera de la jornada en un claiming de $9.600 en un recorrido de 1.000 metros en la cual montará al favorito Tapit Sam del trainer Frank Randazzo Jr.

Seguidamente, en la tercera carrera de la tarde se disputará un Maiden Claiming de $13.000 en distancia de 1.000 metros para purasangres de Illinois donde la venezolana conducirá a Jack’s Yellow Rose, el cual es un outsider que paga 15-1 hasta los momentos.

Luego, en la quinta competencia de la tarde del sábado en un Maiden Special Weigth de $28.000 para ejemplares de tres y más años, Johanis Aranguren montará a Harley'srunawaykid, el cual lleva una marca de 12-1 previo a la carrera.

Por último, en la séptima carrera del sábado, Aranguren montará al ejemplar Cutlass King en un Allowance Optional Claiming de $19.000 en recorrido de 1.100 metros, en dupla con el entrenador Harry Lynch, al cual le lleva las dos últimas montas sabatinas.