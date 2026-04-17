Exesposo de Grecia Colmenares acusado de estafas millonarias: Ricky Martin salpicado

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El empresario argentino Marcelo Pelegri, exesposo de la actriz venezolana Grecia Colmenares, se encuentra en el ojo del huracán por fuertes acusaciones de estafas.

Los medios argentinos han notificado la denuncia de una mujer, involucrando a Marcelo por la pérdida de propiedades, joyas y lingotes de oro.

Detalles de la denuncia

La acusante ha sido identificada como Nora "Norita" Kriegshaber, quien lleva años denuncia a Pelegri de según haberla estafado.

En una reciente entrevista aseveró que el padre del único hijo de Grecia Colmenares, se aprovechó de ella ganándose su confianza para estafarla con un negocio de pulseras.

En la explicación de la denuncia la mujer soltó de todo, entre ellos, que Pelegri se aprovechaba de la popularidad de la venezolana para entrar en negocios, ya que Grecia es una figura muy respetable y conocida en Argentina.

Ricky Martin implicado

Contó que el hombre la convenció de participar en una empresa que según tenía vinculaciones con el cantante Ricky Martin. Marcelo le habría comentado que el intérprete debía autorizar el “exclusivo negocio”, que nunca llegó y ella jamás percibió el dinero.

“Es una persona de mucha labia y lleva muchos años de engañar. Me convenció mostrándome una empresa de trabajó con Ricky Martin y Maluma, lógicamente creí en él. Solamente tuvimos un vínculo amistoso y de mucho cariño. En total la inversión fue de miles de dólares, nunca vi un centavo”, dijo.

Kriegshaber indicó que jamás denunció a Grecia Colmenares por estar vinculada con el hombre, con quien duró 20 años de amor hasta su divorcio en el 2005.

Defensa de Ricky enterada

“Nunca denuncié a Grecia Colmenares, es contra de su exmarido, su hijo y el letrado Sergio Raposeiras. Cada vez que le entregaba el dinero, firmaba un contrato. Los abogados de Martin también declararon, todo lo que yo dije se acreditó en la Justicia”, comentó.

Finalizó asegurando que el equipo de abogados de Ricky y Maluma declararon ante la justicia, destacando que no conocían mucho a Marcelo Pelegri.

Tras el fuerte escándalo, medios argentinos aseguran que Colmenares podría ser citada para declarar como testigo de las supuestas denuncias y maniobras fraudulentas del padre de su único hijo.

La criolla se encuentra participando en el popular reality "Gran Hermano Generación Dorada", versión Argentina.