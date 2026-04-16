Hijos de Ricky Martin conquistan corazones en su llegada a Argentina

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La llegada de Ricky Martin a Argentina generó expectativa por sus conciertos, pero también terminó convirtiéndose en un fenómeno viral tras la inesperada aparición de sus dos hijos mayores Matteo y Valentino.

El artista aterrizó en el país acompañado de sus mellizos, quienes rápidamente acapararon la atención del público y de las redes sociales, y es que, se pudo apreciar lo grandes y guapos que están los adolescentes.

Matteo y Valentino heredaron la belleza de Ricky Martin

Las imágenes del arribo y de su presencia junto al cantante evidenciaron algo que sorprendió incluso a sus seguidores más fieles y es el notable crecimiento de Matteo y Valentino.

Los jóvenes, que hoy atraviesan la adolescencia, se mostraron mucho más altos, seguros y con estilos propios, lo que generó una ola de comentarios en las plataformas digitales, donde incluso, muchas fans admitieron que ahora su fijación está en los mellizos y no en su padre.

De acompañantes a foco mediático

Aunque la gira del cantante que ya inició el pasado 12 de abril incluye presentaciones con entradas agotadas en varias ciudades argentinas, la presencia de sus hijos terminó robándose parte del protagonismo.

No es la primera vez que los mellizos acompañan a su padre, pero sí una de las ocasiones en que más atención han generado. Su actitud relajada y su cercanía con el artista reforzaron la imagen de una relación familiar sólida.

El público no tardó en reaccionar. Fotos, videos y comentarios inundaron plataformas digitales, consolidando el momento como uno de los más virales de la visita.