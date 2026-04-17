Elena Rose reparte alegría y esperanza a niños con discapacidad en Panamá

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La cantante venezolana Elena Rose visitó el Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE), un espacio dedicado a la atención de niños, niñas y jóvenes con discapacidad para compartir una tarde y llenar de alegría sus corazones.

Comprometida con la filantropía, la intérprete recorrió las instalaciones del instituto junto a Erika Ender, quien le extendió la invitación. A través de sus redes sociales difundió el material que tocó la fibra de sus seguidores.

El audiovisual muestra la profunda conexión de Elena Rose con los niños y su cercanía con la causa de llevar esperanza a cada rincón del planeta con su influencia. La criolla cantó el tema “Me lo merezco”, una producción que usa como bandera para expandir el amor propio.

Imágenes conmovedoras como ella abrazando a los pequeños, disfrutando cada instante y cantante inundaron las redes sociales.

Mensajes que motivan

Tras su visita, Elena Rose escribió un poderoso mensaje de agradecimiento por su estancia en la publicación.

“Erika me llevó a conocer este hermoso rincón en Panamá, una escuela de ángeles! Cantamos un rato y dijimos ME LO MEREZCO. Me siento afortunada de estar en Panamá y de recargarme de un amor que solo se siente acá”, destacó.

Por su parte la anfitriona resaltó la humanidad de la venezolana con quien conectó para llevarla a un pedacito de lo más puro que tiene el país.

“Con Elena Rose todo siempre es más bonito. Más allá de todas sus virtudes artísticas, su pureza, sencillez y humanidad son cosas muy especiales de encontrar en esta vida”, compartió Erika Ender.