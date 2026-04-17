Mariela Celis habla de su dura batalla contra la depresión

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A la humorista y animadora venezolana Mariela Celis, se le conoce por siempre tener una gran energía en pantalla, chistes y su divertido personaje de “Zenilda”. Sin embargo, detrás de esa mujer de tanta entrega, existen momentos difíciles que compartió en una reciente entrevista.

Lucha en contra de la depresión

Celis quien conduce el magazine “Portadas al Día”, habló como en un momento de su vida atravesó una dura depresión por exceso de trabajo, el cáncer de su mamá, una ruptura amorosa y un largo viaje.

Con el humor y tranquilidad que siempre la ha caracterizado, reveló que todo ese sentimiento de estrés y cansancio lo tenía muy guardado, sintiendo un día que quería estallar.

Indicó que hace 15 años era muy diferente hablar de la salud mental, de ataques de pánico o de la depresión, por eso calló tantas cosas que sentía en su corazón.

“Simplemente exploté llegando de un viaje de Australia, en el que llegué directo a trabajar. Empecé a sentir que me ahogaba, no decía nada de mi salud mental. Logré recuperarme, pero luego vino la pérdida de mi madre, de mi hermano y mi asistente personal, todo en un año y medio”, dijo sin filtros.

Recibiendo ayuda

Dichas muertes la dejaron muy devastada, en especial la de su madre. Sin embargo, se encontró un ángel de luz, la periodista Gladys Rodríguez, quien le recomendó una psiquiatra que la ha ayudado muchísimo.

Mariela fue muy clara en mencionar que considera que la depresión es una enfermedad que ataca muy fuerte, como cualquier otra.

“Se en los momentos que me puede atacar, entonces es el momento de descansar, de bajarle dos. Muchas veces solo buscamos espacios de tranquilidad y soledad”, dijo.

Recordó el desmayó que vivió en “Portadas” hace tiempo por el exceso de trabajo, tomando la decisión de participar en solo la mitad de la emisión.