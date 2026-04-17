Conoce a los jinetes venezolanos que están en el top con más victorias de grado este año en Estados Unidos

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A medida que avanza el cuarto mes de la temporada 2026, las estadísticas comienzan a reflejar un panorama alentador para los profesionales venezolanos que participan activamente en el mundo de las carreras de purasangres en los hipódromos de Estados Unidos.

Una de las métricas más relevantes y valoradas en esta temporada es la cantidad de pruebas graded stakes que han sido ganadas por estos profesionales venezolanos, que representan los eventos más prestigiosos y con mayor nivel de competencia dentro del calendario hípico

Según números oficiales, estos son los líderes

Según números de Equibase, muestra a Flavien Prat como el líder de la temporada con 12, tres de los cuales fueron alcanzados la semana pasada en el hipódromo de Keeneland. Por su parte, el mexicano Juan Hernández se ubica segundo con 9 primeros. En la tercera casilla se ubican los hermanos Ortiz, con 7 triunfos cada uno.

En la lista ubicamos al jinete venezolano Junior Alvarado, con seis triunfos en pruebas de grado: Inside Information Stakes (G2), Pegasus World Cup Filly and Mare Turf Invitational Stakes (G2), el Fred W. Hooper Stakes (G3), Orchid Stakes (G3) y el Gulfstream Park Mile Stakes (G3) en el Championship Meet de Gulfstream Park. Mientras que en Tampa Bay Downs se ganó el Hillsborough Stakes (G2). Tyler Gaffalione y John Velázquez han conseguido seis victorias de grado.

Javier Castellano ha sumado cinco carreras de grado: The Very One Stakes (G3), Canadian Turf Stakes (G3) y el Gulfstream Park Oaks (G2) en Gulfstream Park. Además, el Tampa Bay Derby (G3) en Tampa y el Distadd Stakes (G3) en Aqueduct.

El japonés Kazushi Kimura y Mike Smith llevan cuatro en la campaña. Y con tres se ubican el chileno Héctor Berrios y el venezolano Francisco Arrieta; suma el Azeri Stakes (G2), el Whitemore Stakes (G3) y el Fantasy Stakes (G2), los tres en Oaklawn Park.