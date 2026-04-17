Este es el Pick 3 sugerido del viernes 17 de abril en Aqueduct

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Para el programa de este viernes 17 de abril de 2026 en el hipódromo de Aqueduct, aquí tienes un análisis proyectado para la secuencia del Pick 3 dentro de la programación de ocho carreras que han sido programadas.

Meridiano Bet: Sugerencia para el Pick 3

Consideraremos el Pick 3 que inicia en la sexta carrera para buscar una base temprana, basada en las condiciones de pista y el desempeño reciente de los establos más efectivos del circuito y jinetes en las últimas semanas.

Sexta Carrera: Allowance (9 Furlongs) Hora 3:48 p.m. (VEN)

Mad Banker (5) ganador de cinco carreras, llega bien cerca en su anterior. Aquí se puede reivindicar .

ganador de cinco carreras, llega bien cerca en su anterior. Aquí se puede reivindicar Ez Roll (1) ganó de forma contundente la última vez y puede repetir la hazaña al subir de categoría.

Séptima Carrera: Plenty Of Grace Stakes $150,000 (8 Furlongs) Hora 4:21 p.m. (VEN)

AND ONE MORE TIME (7) baja de categoría tras un meritorio quinto puesto en el Hillsborough Stakes (Grado 2) en su última carrera y podría ser difícil de batir. La monta de Javier Castellano es aval para el triunfo. Jugada BASE.

Octava Carrera: Maiden Special Weight (6 Furlongs) Hora 4:53 p.m. (VEN)

Kirkwood (8) debutante de buen papel, en carrera abierta para perdedores.

debutante de buen papel, en carrera abierta para perdedores. Twirling Lad (4) baja de categoría tras competir en carreras de alto nivel y podría ser la mejor opción.

baja de categoría tras competir en carreras de alto nivel y podría ser la mejor opción. Dinghy Bar (3) ha quedado entre los primeros puestos en cuatro de sus cinco carreras, incluyendo un segundo lugar en esta misma distancia y pista.

Resumen de la Jugada (Ticket Base)

Pick 3: (6ta) 1-5 / (7ma) 7 / (8va) 2-4-8 > Costo sugerido: $6.00 (si la base es de $1.00)

¡Mucha suerte con tu jugada!