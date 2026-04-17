NBA Playoffs 2026: ¿Qué ciudad tiene el ticket más costoso?

Suscríbete a nuestros canales

Con el cierre del Play-In y la definición de las llaves definitivas, la NBA se prepara para el salto entre dos este sábado 18 de abril. Sin embargo, la verdadera batalla ha comenzado en las plataformas de boletos, donde la demanda según la ciudad y la rivalidad ha creado un mapa de precios sumamente dispar para los Juegos 1 de cada serie.

Madison Square Garden: La cima del mercado

No es sorpresa que la "Meca del Baloncesto" lidere la lista. El enfrentamiento entre los New York Knicks (3er sembrado) y los Atlanta Hawks (6to) ha fijado el precio de entrada más bajo en $300. La combinación de la base de fanáticos neoyorquina y el recuerdo de eliminatorias pasadas ha convertido este juego en un artículo de lujo, costando casi siete veces más que el partido más económico de la liga.

En el otro extremo del espectro, los aficionados de la Conferencia Este y Oeste encuentran realidades muy distintas según la sede. El mercado más costoso después de Nueva York se encuentra en Boston, donde el choque entre 76ers y Celtics exige un desembolso mínimo de $166. Le siguen de cerca los Lakers, que recibirán a los Rockets con boletos desde los $135, y los Spurs de Victor Wembanyama, cuyos pases para enfrentar a los Trail Blazers inician en los $130.

En un rango intermedio se ubican los Thunder, con entradas a partir de $111 a la espera de su rival, seguidos por los Nuggets en Denver con un costo de $89 para recibir a los Timberwolves, y los Pistons, que ofrecen pases desde los $85. Finalmente, la opción más accesible de toda la liga se encuentra en Ohio, donde el duelo entre Cavaliers y Raptors permite el ingreso al pabellón por tan solo $43.

Duelos de alto voltaje

Series históricas como la de Filadelfia y Boston, o el morbo de ver a LeBron James en su 19ª postemporada enfrentando a los Rockets en Los Ángeles, mantienen la tendencia al alza. Asimismo, el renacer de franquicias jóvenes ha equilibrado los precios en ciudades que antes no solían figurar en los puestos altos de recaudación durante la primera ronda.

Con la postemporada arrancando formalmente mañana, estos precios son el termómetro de una liga que, a pesar de las diferencias económicas por mercado, espera una de las ediciones más niveladas y emocionantes de la última década.